يلا شووت.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شوت | أبطال إفريقيا - دور الـمجموعات

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شوت، مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا أكثر ما يهم عشاق الفريق الأبيض ومحبي كرة القدم، فيزداد البحث عن موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا على مدار الساعة وبخاصة يهتم المتابعون بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم مجانًا، حيث تعد مباراة الزمالك القادمة في إفريقيا فرصة لتحسين موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات.

مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال إفريقيا، والتي تشمل 5 قنوات ناقلة لمباراة الزمالك اليوم في إفريقيا مجانًا.

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بتوقيت مصر

- وموعد مباراة الزمالك والترجي بتوقيت القاهرة في منافسات الجولة الثالثة من بطولة إفريقيا ستكون في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت 25 فبراير 2023.

موعد مباراة الزمالك والترجي 2023

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا_أرشيفية

-ويكون موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي بتوقيت والأردن والسودان الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

-ومباراة الزمالك اليوم في دوري الأبطال ضد الترجي التونسي بتوقيت السعودية ستكون في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت.

-موعد مباراة الزمالك القادمة في إفريقيا ضد الترجي التونسي بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس ستكون في الساعة 5 مساء اليوم السبت.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023

والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم السبت هي قنوات bien sports، حيث تمثل قنوت bien sports الناقل الحصري لمباريات لدوري أبطال إفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم السبت

وتردد قناة beIN Sports الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم كما يلي:

معدل تصحيح الخطأ

معدل الترميز

معدل الاستقطاب

تردد القناة

4/3

27500

(H) افقي

11054- 12604

مباراة الزمالك القادمة في إفريقيا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي القادمة في إفريقيا - صورة أرشيفية

ومباراة الزمالك القادمة في إفريقيا والقنوات الناقلة مجانًا لمباراة الزمالك والترجي هي 5 قنوات كما يلي:

1) قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي، ويمكن ضبطها من خلال الخطوات الآتية:

توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية.

ضبط التليفزبون، على تردد UHF 32

حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة على خاصية ATV إلى DTV،

توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم في إفريقيا



2-قناة ARENA SPORT المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم:

تردد

11512

معامل الاستقطاب

عمودي

معدل الترميز

30000

3-قناة CBC Sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا:

تردد

11135

معامل الاستقطاب

أفقي

معدل الترميز

27500

4- قناة IRIB Varzich (بدر) المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم:

تردد

11881

معامل الاستقطاب

أفقي

معدل الترميز

27500

5- تردد قناة Syria Sport المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك القادمة في إفريقيا في منافسات الجولة الثالثة:

تردد

12110، أو 10986

معامل الاستقطاب

عمودي

معدل الترميز

27500

وترتيب النادي الأبيض في مجموعته ببطولة أبطال إفريقيا يأتي بعد فريق الترجي التونسي الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الماضيتين، ثم فريق شباب بلوزداد يأتي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط،، ويليه فريق المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل الزمالك المجموعة برصيد نقطة واحدة، لذا مطالب من الأبيض أن يفوز في مباراة الزمالك اليوم ليضمن أهم ثلاث نقاط بدور المجموعات، ويستمر عشاق الزمالك في متابعة موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.