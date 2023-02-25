يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليومzamalek vs taraji live هدف الجزيري

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليومzamalek vs taraji live هدف الجزيري، يلتقي الترجي التونسي نظيره الزمالك يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. تابع الجدول التالي لمعرفة توقيت المواجهة المرتقبة في بعض العواصم في الوطن العربي والعالم.

يخوض الزمالك غمار البطولة على رأس المجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.

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القنوات الناقلة لمباراة نادي الزمالك المصري والترجي التونسي في دورى ابطال افريقيا

حصلت شبكة قنوات بي ان سبورت على الحقوق الحصرية لبث وقائع منافسات دور المجموعات وجميع مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم موسم 2022-2023.

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ترتيب المجموعة الرابعة قبل مباراة الزمالك والترجي

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي، يلتقي فريق الترجى بنادي الزمالك بعد ساعات (hours) ضمن المرحلة الثالثة لدور المجموعات وهو يتصدر جدول الترتيب في هذه المجموعة. أما نادي الزمالك فهو يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

وجاء تشكيل الترجي التونسي المتوقع لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي -محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: أنيس البدري - حمدو الهوني - رياض بن عياد.

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موعد مباراة الزمالك والترجى بدوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك ضد الترجى التونسى في دوري أبطال إفريقيا، مساء غدٍ السبت 25 فبراير 2023.

توقيت مباراة الزمالك والترجى التونسى في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك ضد الترجى التونسى في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسى في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الزمالك ضد الترجى التونسى في دوري أبطال إفريقيا، عبر قنوات Bein sports HD 4.

معلق مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

وسيكون معلق مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي هو المعلق محمد بركات، عبر قناة bein sports hd 4.