بث مباشر مباراة آرسنال اليوم ARSANL.. مشاهدة مباراة ارسنال وليستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت

يمكن لآرسنال أن يستعيد تقدمه بفارق خمس نقاط مؤقتًا على صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يسافر لمواجهة ليستر سيتي في مواجهة كينج باور يوم السبت.

وفشل الثعالب في ترسيخ سيطرته في الشوط الأول في الخسارة 3-0 أمام مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي، بينما تغلب أرسنال على أستون فيلا 4-2 في إحدى مباريات الموسم.

مزيج من اللمسات الأخيرة الضائعة وإلهام حراس المرمى من ديفيد دي خيا منع ليستر من تحقيق اختراق على ملعب أولد ترافورد نهاية الأسبوع الماضي، حتى أن إريك تن هاج اعترف بأن أداء فريقه في الشوط الأول كان "هراء".

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ومع ذلك، قلبت بعض التعديلات في النصف الأول من المد لصالح مانشستر يونايتد، وجعل ماركوس راشفورد من ليستر يدفع ثمن إسرافه بهدفين قبل أن يخرج جادون سانشو من مقاعد البدلاء ليضع اللمسة الأخيرة على الكعكة.

بعد أن تم اختباره بقسوة من قبل الواقع بعد فوزه على توتنهام هوتسبر 4-1 في 11 فبراير - مشجعو ليليوايتس لا يمانعون أن يواجه منافسهم في شمال لندن مصيرًا مشابهًا هنا - ليستر يحتل المركز 14 في الجدول وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط مع 23 مباراة. للعب.

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بدا أن فريق بريندان رودجرز قد تجاوز الزاوية بالفوز بثلاث مباريات - ولا شك أن ذلك أثارها عودة جيمس ماديسون في الوقت المناسب - قبل رحلته إلى أولد ترافورد، حيث مدد الشياطين الحمر مسيرة ليستر دون شباك نظيفة. الدوري الممتاز لثماني مباريات.

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علاوة على ذلك، لم يسجل رجال رودجرز أي إقصاء في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكتوبر في ملعب كينج باور، والفريق الذي خسر خمس مباريات من الفوز بمراكز هذا الموسم - الأكثر في الدوري - يرحب الآن بفريق يتفوق في الفوز. المراكز الخاسرة.

شعر انتقام كارميك بلطف شديد تجاه مشجعي أرسنال المتنقلين في فيلا بارك حيث لعب المدافع السابق إيميليانو مارتينيز - الذي لم يتأثر بمشاعره السلبية تجاه النادي - بشكل مناسب مع آرك الشرير مع إضاعة الكثير من الوقت قبل التسجيل. الأكثر تعيسة من الأهداف الشخصية المؤسفة.

تقدم فيا مرتين عن طريق أولي واتكينز وفيليب كوتينيو، وعاد آرسنال مرتين عبر بوكايو ساكا وأوليكسندر زينتشينكو قبل أن ارتطمت محاولة جورجينيو الرائعة بالعارضة وارتدت من رأسية مارتينيز في الشباك.