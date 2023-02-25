يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة والتي تضم بالإضافة إلى الناديين السوداني المريخ والجزائري شباب بلوزداد.

بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في تونس رغم صعوبتها، ينتظر جماهير القلعة البيضاء الخروج بنتيجة تؤهلها لإحياء آمال المنافسة على تذكرة إلى دور الـ16، حيث الزمالك يتراجع عن ترتيب المجموعة بنقطة واحدة من مباراتين.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ويذاع البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي البتونسي على مجموعة قنوات بي إن سبورتس ويدخل الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد زيزو، سيف الدين الجزيري، شيكابالا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي

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