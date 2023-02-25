ads

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة والتي تضم بالإضافة إلى الناديين السوداني المريخ والجزائري شباب بلوزداد.

بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في تونس رغم صعوبتها، ينتظر جماهير القلعة البيضاء الخروج بنتيجة تؤهلها لإحياء آمال المنافسة على تذكرة إلى دور الـ16، حيث الزمالك يتراجع عن ترتيب المجموعة بنقطة واحدة من مباراتين.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ويذاع البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي البتونسي على مجموعة قنوات بي إن سبورتس ويدخل الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد زيزو، سيف الدين الجزيري، شيكابالا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر 

مباراة الزمالك والترجي ملخص مباراة الزمالك والترجي بث مباشر مباريات اليوم الزمالك مباشر بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة اليوم مباراة اليوم بث مباشر الزمالك والترجي مباراة الزمالك اليوم ملخص الزمالك والترجي الزمالك والترجي التونسي الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي الزمالك والترجي اليوم الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك والترجي التونسي بث مباشر بث مباشر الزمالك والترجي التونسي مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر مباراة الزمالك والترجى بث مباشر بث مباشر مباراة الزمالك والترجي التونسي اهداف مباراة الزمالك والترجي مباراة الزمالك والترجي اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من عضو الزمالك السابق على حبس مرتضي منصور

الُان يلا شوت مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر SSC SPORT في الدوري السعودي اليوم

عاجل.. أول رد فعل من محمود الخطيب على حبس مرتضي منصور

عاجل| صور ترحيل مرتضى منصور للسجن.. مشاهد تراها لأول مرة

عاجل.. قرار مثير من إدارة الزمالك بعد حبس مرتضي منصور

Live.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم يلا شوت

عاجل.. لحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن بعد تأييد حبسه

يلا شوت SSC.. مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر Youtube.. يلا شووت