مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر ماتش الزمالك اليوم، يستضيف ملعب "رادس" معقل المنتخب التونسي المباراة المهمة ضد الزمالك، ويطمح الفريقان إلى الفوز، حيث يريد أصحاب الأرض الفوز من أجل تعزيز فرصة التأهل إلى ربع النهائي- في حين أن الأبيض ليس أمامه خيار سوى تحقيق فوز يحافظ على آماله في التأهل.

وقال معلول في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة ينتظرها الزمالك والترجي والجماهير العربية. مباراة قمة دون أدنى شك. نحن جاهزون للاجتماع. خوفنا الوحيد هو الإصابات والجميع يشعر بالمسؤولية. قلبنا صفحات المباريات الماضية وركزنا على مواجهة الأبيض ".



وتابع: "إن شاء الله سنحصد النقاط الثلاث أمام الزمالك، لنفتح الفرصة على الترجي للتأهل إلى ربع النهائي. لدي ثقة في اللاعبين وسنواجه منافسًا عنيدًا يتمتع بخبرة كبيرة في المباريات الأفريقية ولديه مدرب على مستوى عالٍ للغاية، وستكون مواجهة تكتيكية على مستوى عالٍ ".

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

واضاف "دون شك الزمالك يعرف كل شئ كبير وصغير عن الترجي ونحن متشابهون ونعلم ان فيريرا يغير طريقة اللعب في الشوط الثاني احيانا ونعرف الغائبين واللاعبين الحاليين. هي مباراة قمة على جميع المستويات ".

وختم: "الزمالك كان مدعومًا بثلاثة لاعبين مهمين للغاية. تابعناهم مع أنديتهم قبل الانتقال إلى الأبيض. لا نعرف ما إذا كان المدافع سيلعب أم لا، أو لاعب خط الوسط. رأينا اللاعبين الثلاثة ولن يفاجئونا إذا شاركوا في الاجتماع. كل شيء يمكن قراءته، سواء بالنسبة لنا أو للمنافسين "..

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، حمزة المثلولي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: شيكابالا، أحمد سيد زيزو، أشرف روقا، عماد نبيل دونجا، سيد نيمار.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

التشكيل المتوقع لفريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: هاني عمامو، محمد علي اليعقوبي، ياسين مرياح، محمد توغاي.

خط الوسط: حسام دقدوق، محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلاني، كوليبالي، حمدي الهوني.

خط الهجوم: فاروق الميموني.