Live.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم يلا شوت يحل فريق الكرة الأول بنادي مساء اليوم بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ضيفا ثفيلا على نظيره فريق الترجي التونسي بملعب حمادي العقربي فى رادس.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم يلا شوت

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت فى إطار منافسات ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

يحتل الزمالك المصري مستضيف المواجهة المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة من التعادل في مواجهة واحدة أمام المريخ السوداني، والخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولي في إفتتاح مواجهات المجموعة، ويأمل الفريق المصري في تحقيق الفوز الأول بالمجموعة والحفاظ على آماله في التأهل للدور الثاني.

من جانب الآخر يحتل فريق الترجي التونسي المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز في مبارتين امام المريخ السودادني بهدف نظيف في إفتتاح مواجهات الفريقان بالمجموعة على ستاد رادس، وفي المباراة الثانية فاز على فريق شباب بلوزداد الجزائري في عقر داره، ليتصدر المجموعة فريق الدم والنار متصدر المجموعة بـ 6 نقاط.

ما هو موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

يلتقي الزمالك مع الترجي بملعب حمادي العقرب، مساء السبت، الموافق 25 فبراير 2023، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وستبدأ المباراة في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي التونسي والسادسة مساءا في مصر والسابعة مساءا في قطر والسعودية.

ما هي القنوات التي تبث مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تأتي مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 فقط وحصريا على قناة “بي إن سبورتس” القطرية، وكالعادة ستعرض مباراة الزمالك والترجي على شاشة قناة البنفسج.

اختارت القناة القطرية “beIN Sports HD 4” كقناة لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وسيتم نقل الديربي العربي من خلالها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

يأتي البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا عبر منصة بي إن ميديا ​​أو تطبيق تود أو الاشتراك في خدمة بي إن كونيكت.

مباراة الزمالك والترجي التونسي

ويستعد فريق نادي الزمالك لمباراة تاريخية ضد الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. تقام هذه المباراة المثيرة مساء غد السبت 25 فبراير الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. نادي الزمالك هو ناد أفريقي مرموق حقق العديد من البطولات القارية عبر تاريخه، لذا تعد هذه المباراة بأن تكون حدثًا لا يُنسى لعشاق كرة القدم حول العالم. سيتمكن المتفرجون من مشاهدة المباراة من منازلهم حيث يتم بثها مباشرة على العديد من القنوات الرياضية الدولية. لا تفوت هذه المباراة المثيرة بين اثنين من أعظم الفرق الأفريقية.