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مباراة الزمالك اليوم مباشرة Youtube | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر تويتر | zamalek YALLA

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة الزمالك اليوم مباشرة Youtube | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر تويتر | zamalek YALLA

مباراة الزمالك اليوم مباشرة Youtube | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر تويتر | zamalek YALLA

يلتقي الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي على ملعب استاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي
ويحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ضيفا على نظيره الترجي التونسي على ملعب رادس في الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

مباراة الزمالك اليوم مباشرة Youtube | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر تويتر | zamalek YALLA

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي
وتذاع مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم عند السادسة مساء عبر قناة beIN Sports 4HD، ضمن مجموعة قنوات بي أن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي التونسي
حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد زيزو، سيف الدين الجزيري، شيكابالا.

 

 

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