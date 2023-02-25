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مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي كورة لايف

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر كورة لايف

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي كورة لايف

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر كورة لايف يحل الزمالك ضيفا كبيرا على الترجي بملعب حمادي العقرابي براديس في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويتصدر الترجي المجموعة التي تضم أيضا السودانيين المريخ وبلوزداد شباب، برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الفريقين السوداني والجزائري، فيما يحتل الزمالك ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر كورة لايف

يقدم الفجر عبر موقعنا رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر كورة لايف، تنقل شبكة قنوات بى ان سبورت مباراة الزمالك ونظيره فريق الترجي التونسي فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى العودة للقاهرة بالثلاث نقاط من قلب رادس والتغلب على نظيره الترجي التونسي فى عقر داره من أجل تحسين وضعيته في ترتيب المجموعة

وتلقى فريق الزمالك خسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف ثم تعادل فى الجولة الثانية أمام المريخ السوداني سلبيا.

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر كورة لايف

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر كورة لايف، يهتم المشجعون القنوات الناقلة لمباراة الزمالك،  وهي المباراة المقامة ضد الترجي التونسي، حيث يستعد الفريق الأبيض تحت قيادة البرتغالي خوسيه فالدو فيريرا، للمباراة الثالثة له في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وقد تعرض الزمالك للهزيمة في المباراة الأولي له أمام شباب بلوذداد، بينما تعادل في الثانية ضد فريق المريخ السوداني، وقدم الترجي أداءً جيدًا أيضًا في دوري الأبطال وأثبت أنه فريق صعب التغلب عليه، من المؤكد أن تكون هذه مباراة مثيرة بين فريقين يبحث كل منهما عن النصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

لجميع الأشخاص الذين يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك، فسوف تُبث مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2023 حصريًا على قنوات beIN Sports، باعتبارها المذيع الحصري لمباريات CAF دوري الأبطال، beIN Sports HD 4 هي القناة المخصصة لمباراة الزمالك والترجي التونسي. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض القنوات الآخري التي ستقوم بنقل المباراة:

  • تبث قناة ARENA SPORT مباراة الزمالك والترجي المثيرة على تردد 11512، ومعدل ترميز 30000 ومعامل استقطاب رأسي.
  • قناة سي بي سي سبورت إتش دي هي قناة مفتوحة تبث على تردد 11135. لها معامل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500، مما يسمح بتجربة مشاهدة عالية الجودة HD. توفر قناة CBC Sport HD للمشاهدين فرصة مشاهدة الأحداث الرياضية الحية من جميع أنحاء العالم،
  • IRIB Varzich (بدر) هي قناة مفتوحة تبث مباراة الزمالك ضد الترجي. ترددها 11881 ومعدل استقطابها أفقي بمعدل ترميز 27500، وهذا يسهل على المشاهدين الوصول إلى المباراة ومتابعة آخر الأخبار والتحديثات. مع IRIB Varzich (Badr).

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مباراة الزمالك والترجى التونسى

يستعد فريق نادي الزمالك لمباراة تاريخية ضد الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. تقام هذه المباراة المثيرة مساء غد السبت 25 فبراير الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. نادي الزمالك هو ناد أفريقي مرموق حقق العديد من البطولات القارية عبر تاريخه، لذا تعد هذه المباراة بأن تكون حدثًا لا يُنسى لعشاق كرة القدم حول العالم. سيتمكن المتفرجون من مشاهدة المباراة من منازلهم حيث يتم بثها مباشرة على العديد من القنوات الرياضية الدولية. لا تفوت هذه المباراة المثيرة بين اثنين من أعظم الفرق الأفريقية.

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