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بث مباشر الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم في أبطال افريقيا.. مشاهدة ماتش الزمالك مباشر يلا شوت الان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الترجى التونسى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الزمالك فى دورى الابطال
افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال إفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهابًا بهدفين دون رد وإيابًا بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى، فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهابًا بهدف دون رد وإيابًا بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائى مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائى نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال إفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميرونى ليونيل وامبا فى الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالى عيسى سى، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك ثم تعادل الفارس الابيض مع المريخ السودانى سلبيا في اللقاء الذي أقيم على الاراضي الليبية.

بث مباشر الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم في أبطال افريقيا.. مشاهدة ماتش الزمالك مباشر يلا شوت الان

مشوار الترجى التونسى في دوري الابطال
تخطى فريق الترجى التونسي عقبة بلاتو يونايتد بطل نيجيريا في دور الـ "32" بالخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف والفوز إيابا بهدف دون رد ليتأهل دور المجموعات وحقق بطل تونس فوزين على المريخ السودانى بهدف دون رد ثم على شباب بلوزداد الجزائري بنفس النتيجة.

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كشف حساب الزمالك أمام الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى
ويمتد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية إلى 41 مباراة، بواقع 31 مواجهة على الصعيد الأفريقى و10 مواجهات على صعيد البطولات العربية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 18 انتصارًا، فيما خسر 15 مباراة، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.
بث مباشر الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم في أبطال افريقيا.. مشاهدة ماتش الزمالك مباشر يلا شوت الان
وسجل مهاجمو الزمالك 54 هدفًا فى شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 51 هدفًا.

الزمالك يتفوق على الترجى التونسى في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للترجى التونسي 18.73 مليون يورو.
بث مباشر الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم في أبطال افريقيا.. مشاهدة ماتش الزمالك مباشر يلا شوت الان
11 مباراة جمعت الزمالك والترجى التونسى
الزمالك التقي مع الترجى فى 11 مباراة سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، جاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.
 


مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي 11 مواجهة سابقة، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى 4 مباريات.
بث مباشر الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم في أبطال افريقيا.. مشاهدة ماتش الزمالك مباشر يلا شوت الان
وتتساوى كفة الزمالك والترجى تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، حيث أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا في مرمي بطل تونس واستقبلت شباكهم 13 هدف أيضًا 
بث مباشر الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم في أبطال افريقيا.. مشاهدة ماتش الزمالك مباشر يلا شوت الان
مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.

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