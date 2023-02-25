تايم الأرضية ||بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم.. كورة أون لاين الزمالك والترجي التونسي

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم تايم الأرضية

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم تايم الأرضية، يلتقى فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت فى إطار منافسات ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، تنقل شبكة قنوات بى ان سبورت مباراة الزمالك ونظيره فريق الترجي التونسي فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا،يهتم المشجعون بالقنوات الناقلة لمباراة الزمالك، وهي مباراة الترجي التونسي، حيث يستعد الفريق الأبيض بقيادة البرتغالي خوسيه فالدو فيريرا لمباراته الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والزمالك خسر في مباراته الأولى أمام شباب بلوداد، بينما تعادل في الثانية أمام فريق المريخ السوداني، كما قدم الترجي أداءً جيدًا في دوري الأبطال وأثبت أنه فريق صعب التغلب عليه، وهذا مؤكد أن يكون مباراة مثيرة بين فريقين كلاهما يبحث عن النصر.

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم تايم الأرضية

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم تايم الأرضية، تأتي مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 فقط وحصريا على قناة “بي إن سبورتس” القطرية، وكالعادة ستعرض مباراة الزمالك والترجي على شاشة قناة البنفسج، المباراة المقامة ضد الترجي التونسي، حيث يستعد الفريق الأبيض تحت قيادة البرتغالي خوسيه فالدو فيريرا، للمباراة الثالثة له في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وقد تعرض الزمالك للهزيمة في المباراة الأولي له أمام شباب بلوذداد، بينما تعادل في الثانية ضد فريق المريخ السوداني.

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم تايم الأرضية

الزمالك المصري ضد الترجي التونسي موعد مشاهدة المواجهة الساخنة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في مباراة تجمع الفريقان ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم فرق الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري والزمالك المصري والترجي التونسي. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم تايم الأرضية.

ترتيب الفريقان بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم

الترجي التونسي 6 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط.

المريخ السوداني نقطة واحدة.

الزمالك المصري نقطة واحدة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك المصري والترجى التونسي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم

فريقي المقابلة: الزمالك المصري ضد الترجى التونسي.

البطولة: دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم – الجولة الثالثة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت HD4.

معلق المباراة: محمد بركات

ملعب المباراة: يرج العرب

موعد المباراة: السبت 25-02-2023

توقيت المباراة: الساعة 18:00 بتوقيت مصر – الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم تايم الأرضية

لكل من يبحث عن القنوات التي تبث مباراة الزمالك، مباراة الزمالك التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2023 ستنقل حصريا على قنوات beIN Sports، باعتبارها المذيع الحصري لمباريات CAF دوري الأبطال، beIN Sports HD 4 هي قناة beIN Sports HD 4. قناة مخصصة لمباراة الزمالك التونسي. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض القنوات الأخرى التي ستبث المباراة: