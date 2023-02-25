كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم في دوري المجموعات دوري ابطال افريقيا.. Kooraonline

يواجه نادي الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، نظيره الترجى التونسي في المباراة المقرر لها السادسة مساءا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.



ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس غدا الخميس استعدادًا لمواجهة الترجى في دورى أبطال إفريقيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى



تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والترجى التونسى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.



ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا



حصل الزمالك على أول نقطة فى مجموعته الأفريقية، ليظل فى المركز الثالث متساويا مع المريخ الرابع، بنفس رصيد النقاط والأهداف، ويتصدر الترتيب الترجي التونسي برصيد 6 نقاط بينما يحل شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثانى بـ 3 نقاط.





يذكر أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، سعيًا لتحسين موقفه في المجموعة.



مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال إفريقيا.



ويخوض الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مرانه الأول في تونس اليوم الخميس على ملعب المباراة، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.





الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

