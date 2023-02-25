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بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والترجي

شيكابالا أساسي.. بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والترجي اليوم Shikabala

الفجر الرياضي
بث مباشر يلا شوت
بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والترجي

https://koraarabia.com/matches-today/esperance-tunis-vs-al-zamalek/شيكابالا أساسي.. بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والترجي اليوم Shikabala يخوض الزمالك فى السادسة من مساء اليوم السبت مباراة صعبة عندما يواجه الترجى التونسى على ملعبه ووسط جماهيره باستاد رادس مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

الزمالك يحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد ست نقاط يليه المريخ السودانى برصيد 4 نقاط، ثم شباب بلوزداد الجزائري فى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط لذلك التعادل قد لا يفيد الزمالك.

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والترجي

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، من المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره فريق الترجي الرياضي على أرضية ملعب حمادي العقربي، وذلك مساء اليوم السبت 25 فبراير2023. حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، و7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقل المباراة عبر قنوات قنوات beIN Sports الرياضية، وسيوفر الصخرة نيوز بث مباراة الزمالك والترجي الرياضي قبل ربع ساعة بمشيئة الله.

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والترجي اليوم Shikabala

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم السبت 25-2-2023 ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري ابطال افريقيا لكرة القدم zamalek VS es tunis Live Stream على ملعب الملعب الاولمبي حمادي العقربي وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة بي ان سبورت 4 اتش دي بتعليق محمد بركات على الساعة 16.00 بتوقيت جرينيتش 

تايم الأرضية ||بث مباشر مباراة الزمالك والترجي اليوم.. كورة أون لاين الزمالك والترجي التونسي

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والترجي اليوم Shikabala بينما يلتقي الزمالك مع الترجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت 25 فبراير 2023،المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة الزمالك والترجي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

بينما تذاع مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا علي قناة bein sports HD 4 الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة الزمالك والترجي، بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المعلق محمد بركات.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم

المباراة: الزمالك ضد الترجي، البطولة: دوري أبطال إفريقيا الجولة: دور المجموعات – الجولة الثالثة، القناة الناقلة للمباراة: bein sports HD 4، معلق المباراة: محمد بركات، ملعب المباراة: رادس، موعد وتوقيت المباراة: المباراة يوم الجمعة 25 فبراير الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

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