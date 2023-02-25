يلا شوت ON TIME SPORT بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي يوتيوب Yalla shoot في دوري ابطال فريقيا| SHEKABALA مباشر

موعد مباراه الزمالك والترجي من الكلمات المفتاحية التي يزداد البحث عليها عبر محركات البحث العالمية، إذ ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي انطلاق صافرة البداية لـ مباراة الزمالك ضد الترجي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

موعد مباراه الزمالك والترجي

ميعاد مباراه الزمالك والترجي

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والترجي في دور أبطال إفريقيا مساء غدًا، السبت، 25 فبراير 2023، في تمام الساعة تقام مباراة الزمالك ضد الترجى التونسى في دوري أبطال إفريقيا، اليوم، في تمام الساعة الـ 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا وفلسطين، كما سيكون موعد مباراة الزمالك والترجي في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط، والساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الأردن، المنامة، والساعة الـ 8:00 مساء بتوقيت أبوظبي ومسقط.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا (تاريخ المواجهات والتشكيل المتوقع)

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث الحصري لـ مباراة الزمالك والترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، كما تقدم «الفجر الرياضي » تغطية نصية مباشرة لمباراة الزمالك والترجي فور انطلاق صافرة البداية.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم

لم تعلن أي قناة مجانية ومفتوحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتي الآن عن نقل مباراة الزمالك والترجي التونسي، باسثناء القناة التونسية الأرضية التي ستنقل المباراة بشكل مجاني للجماهير داخل تونس فقط، وفيما يلي نستعرض معكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم.

تردد الرياضية التونسية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 11727

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

واجه نادي الزمالك المصري نظيره الترجي التونسي في 10 لقاءات سابقة بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى لقاء في السوبر الأفريقي، ومبارتين ضمن منافسات البطولة العربية، وتفوق الترجي خلال لقاءاته أمام الزمالك بدوري الأبطال؛ حيث فاز الترجي بـ 4 مباريات، وانتصر الزمالك في 3، فيما حسمت نتيجة التعادل 3 لقاءات للفريقين.

ترتيب مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا 2023

يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل الترجي المركز الأول برصيد 6 نقاط.

تشكيل الزمالك المتوقع امام الترجي

- حارس المرمي: محمد عواد.

- المدافعون: حسام عبدالجواد، ومحمد عبدالغني، وحمزة المثلوثي.

- في الوسط: عمر جابر، عماد نبيل دونجا، محمد أشرف روقا، محمد عبدالشافي.

المهاجمون: أحمد بلحاج، وأحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري.