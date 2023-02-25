بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت لايف

̢̳̖͍ǸỞẀ بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت لايف || كورة اون لاين الزمالك اليوم.. يلا لايف الزمالك بث مباشر ضد الترجي

الفجر الرياضي
بث مباشر مباراة الزمالك
بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت لايف

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت لايف بث مباشر الترجي التونسي والزمالك المصري اليوم دوري ابطال افريقيا بث مباشر 24/02/2023،البث التلفزيوني لمباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا،مباراة الترجي الزمالك في دوري ابطال افريقيا تذاع على الهواء مباشرة،كورة اون لاين الزمالك اليوم.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي، التي تبث مباشرة في دوري أبطال إفريقيا، والموعد المقرر لتلك المباراة.

الزمالك يدخل مباراة القمة العربية والأفريقية أمام الترجي بهدف واحد فقط وهو الفوز على مضيفه، ليتمكن الزمالك من تعديل موقعه في ترتيب المجموعة الرابعة.

̢̳̖͍ǸỞẀ بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت لايف || كورة اون لاين الزمالك اليوم.. يلا لايف الزمالك بث مباشر ضد الترجي 

وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة مفاجئة على أرضه في الجولة الأولى على يد شباب بلوزداد، ثم تعادل سلبًا خارج قواعده مع المريخ، ليبقى بنقطة واحدة فقط، ليجعله يحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة. 

 بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت لايف

 بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت لايف، الزمالك سافر إلى تونس يوم الخميس الماضي متسلحا بلاعبيه الثلاثة الجدد محمود شبانة وناصر منسي والمغربي أحمد بالحاج بعد قيدهم في القائمتين المحلية والإفريقية ورغم حاجة الفريق لجهودهم إلا أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، قد لا يدفع بأحدهم في التشكيل الأساسي لوجهة نظر خاصة به لكنه سيقوم بالتأكيد بإجراء تغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة المريخ خاصة أن مواجهة الترجي تحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرة اعتادوا اللعب تحت ضغط الجماهير لذلك قد يعود حمزة المثلوثي للعب في قلب الدفاع بجوار محمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ويلعب عمر جابر في الجبهة اليمني ومحمد عبدالشافي في الجبهة اليسرى، بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت لايف.

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فيريرا يجب أن يدرك أن الدفع بسيف جعفر في الوسط بجوار نبيل عماد دونجا لن يكون مفيدا للفريق لأن المباراة تحتاج للاعبين يملكون الشراسة في الالتحام مع المنافسين لذلك الدفع بعمرو السيسي بجوار دونجا سيكون مهما لتأمين الجانب الدفاعي ويمكن الدفع بسيف جعفر بجوار أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في الخط الهجومي على أن تكون التغييرات حسب سير ونتيجة المباراة خاصة أن فيريرا قام بدراسة فريق الترجي جيدا بعد مشاهدة عدد من مبارياته المحلية إضافة لمباراتيه مع المريخ وشباب بلوزداد في دوريؤ أبطال إفريقيا.

كورة اون لاين الزمالك اليوم

كورة اون لاين الزمالك اليوم، الزمالك أدى تدريبه أمس بملعب رادس وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة والتي تعتمد على تأمين الجانب الدفاعي في الشوط الأول وامتصاص حماس لاعبي وجماهير الترجي عن طريق الارتداد لوسط الملعب عند فقد الكرة لتضييق المساحات أمام لاعبي الترجي والعمل على بقاء نتيجة التعادل أطول وقت ممكن ثم مباغتة الترجي بهدف قد يكون كافيا لحصد النقاط الثلاث التي ستعيد للفريق الأبيض الأمل في المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي،كورة اون لاين الزمالك اليوم.

يدير المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد ويساعده الحسن أزاكاو ومصطفى أكركاد ومعهم كريم صبري حكمًا رابعًا.

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