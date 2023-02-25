موعد مباراة الزمالك والترجى اليوم فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك والترجى، يترقب عشاق وجماهير الفارس الأبيض مباراة الزمالك والترجى التي تلعب مساء اليوم السبت الموافق الـ25 من فبراير 2023، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بتونس.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى

ويتساءل عشاق الكرة العربية والإفريقية والجمهور التونسي والمصري بالتحديد عن موعد مباراة الزمالك والترجى التي تستضيفها تونس اليوم وكافة التفاصيل التي تعلق بذلك اللقاء المهم الذي يسعى فيه الفريقان إلى الفوز.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

وتنطلق مباراة الزمالك والترجى في تمام السدسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، والتي لم يحقق بها أبناء ميت عقبة أية انتصارات خلال النسخة الحالية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى

وأعلنت مجموعة قنوات beIN Sports مالكة حقوق البث الحصري لمباريات إفريقيا عن نقل مباراة الزمالك والترجى التونسى في الجولة الثالثة بدور المجموعات في السادسة مساء.

ترتيب الزمالك والترجي

وخسر الزمالك في دور المجموعات على أرضه يهدف أمام شباب بلوزداد الجزائري، قبل أن يعود بنقطة من مواجهة مضيفه المريخ السوداني في الجولة الثانية، ليتزيل ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.