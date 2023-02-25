يلا شوت SSC..  مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر Youtube.. يلا شووت

ثلاثية جديدة تنتظر رونالدو أمام ضمك شاهد البث المباشر لمباراة النصر وضمق في الدوري السعودي اليوم السبت 25 فبراير ضمن الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشان للمحترفين السعودي الموسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة النصر والدامك في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة النصر والضمك في الدوري السعودي بث مباشر

ويستضيف فريق داماك نظيره النصر، ضمن منافسة الهاتف المحمول الثامنة عشرة، من مسابقة دوي روشن للمحترفين السعوديين، موسم 2022-2023.

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ويدخل فريق النصر السعودي هذا اللقاء، وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بعد فوزه بـ 12 مباراة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق، خلال الموسم الحالي 2022-2023، بينما كان السعودي. ويحتل فريق ضمك المركز السابع برصيد 22 نقطة.

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تشهد دوري وارسن منافسة شرسة بين الثلاثي الصاعد النصر السعودي، وفريق اتحاد جدة، بالإضافة إلى فريق الشباب السعودي، بعد تساوي عدد النقاط بينهما، بواقع 40 نقطة لكل منهما. فيما تصدر النصر جدول الترتيب بفارق الأهداف.

انتصار السعودية تلقى ضربة موجعة بإصابة تاليسكا

وتلقى فريق النصر السعودي ضربة موجعة، بإصابة نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق، بعد تأكيد غيابه لمدة لا تقل عن شهر، إثر إصابته في عضلة الظهر.

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وأعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي، مساء أمس الخميس، إصابة تاليسكا في العضلة الخلفية، حيث تحتاج من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل، قبل أن تعود إلى الملاعب مرة أخرى.

وأشار البيان إلى أن تاليسكا سيغادر العاصمة السعودية الرياض إلى بلاده لتلقي العلاج اللازم في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك.

يقدم موقع الفجر بثا حيا لمباراة النصر والدمك في الدوري السعودي اليوم السبت 25 فبراير ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة روشان للدوري السعودي للمحترفين الموسم 2022-2023.

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وتنطلق مباراة النصر والدامك في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.