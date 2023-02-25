يلا شوت Talisca | مشاهدة مباراة النصر وضمك يوتيوب Yalla shoot في الدوري السعودي | تالسيكا مباشر

يستضيف فريق ضمك نظيره النصر، وذلك ضمن منافسات الجوالة الثامنة عشر، من مسابقة دوي روشن للمحترفين السعودي موسم 2022/2023.

ويدخل فريق النصر السعودي هذا اللقاء، وهو يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة من أصل 17 لقاء خاضه الفريق، خلال الموسم الحالي 2022/2023، بينما يحتل فريق ضمك السعودي، المركز السابع برصيد 22 نقطة.

ويشهد دوري ورشن، منافسة شرسة بين ثلاثي المقدمة، النصر السعودي، وفريق اتحاد جدة، بالإضافة إلى فريق الشباب السعودي، وذلك بعد تساوي عدد النقاط بينهم، بواقع 40 نقطة لكل فريق، فيما جاء تصدر النصر لجدول الترتيب بفارق الأهداف.

النصر السعودي يتلقى ضربة موجعة بإصابة تاليسكا

وتلقى فريق النصر السعودي ضربة موجعة، بإصابة نجمه البرازيلي «أندرسون تاليسكا»، مهاجم الفريق، بعد تأكد غيابه لمد لن تقل عن شهر، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وأعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي، مساء أمس، الخميس، أن تاليسكا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، حيث يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل، قبل العودة مجددا للملاعب.

وأشار البيان إلى أن تاليسكا سيغادر العاصمة السعودية الرياض، إلى بلاده لتلقي العلاج اللازم في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك.

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تشكيل النصر المتوقع ضد ضمك في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يخوض الفرنسي رودي جارسيا المدير الفي لفريق النصر مباراة ضمك في الدوري السعودي بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبد الإله العمري، سلطان الغنام، عبد الله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: لويس جوستافو، عبد الرحمن غريب، علي الحسن.

خط الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، سامي النجعي.

موعد مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر وضمك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري روشن للمحترفين السعودي 2022/2023، يوم غد السبت الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وجاء موعد مباراة النصر السعودي أمام ضمك، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

تنقل مباريات الدوري السعودي 2022/2023، بشكل حصري على قناة الرياضية السعودية، الناقل الرسمي والحصري، لجميع مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما تذيع مباراة النصر السعودي وضمك، عبر قناتها SSC Sport1.

بث مباشر مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي اليوم السبت 25 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة النصر وضمك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي بث مباشر

يستضيف فريق ضمك نظيره النصر، وذلك ضمن منافسات الجوالة الثامنة عشر، من مسابقة دوي روشن للمحترفين السعودي موسم 2022-2023.

ويدخل فريق النصر السعودي هذا اللقاء، وهو يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة من أصل 17 لقاء خاضه الفريق، خلال الموسم الحالي 2022-2023، بينما يحتل فريق ضمك السعودي، المركز السابع برصيد 22 نقطة.

ويشهد دوري ورشن، منافسة شرسة بين ثلاثي المقدمة، النصر السعودي، وفريق اتحاد جدة، بالإضافة إلى فريق الشباب السعودي، وذلك بعد تساوي عدد النقاط بينهم، بواقع 40 نقطة لكل فريق، فيما جاء تصدر النصر لجدول الترتيب بفارق الأهداف.

النصر السعودي يتلقى ضربة موجعة بإصابة تاليسكا

وتلقى فريق النصر السعودي ضربة موجعة، بإصابة نجمه البرازيلي «أندرسون تاليسكا»، مهاجم الفريق، بعد تأكد غيابه لمد لن تقل عن شهر، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وأعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي، مساء أمس، الخميس، أن تاليسكا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، حيث يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل، قبل العودة مجددا للملاعب.

وأشار البيان إلى أن تاليسكا سيغادر العاصمة السعودية الرياض، إلى بلاده لتلقي العلاج اللازم في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك.

تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك

ومن المتوقع أن يخوض الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر مباراة ضمك في الدوري السعودي بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبد الإله العمري، سلطان الغنام، عبد الله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: لويس جوستافو، عبد الرحمن غريب، علي الحسن.

خط الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، سامي النجعي.

بث مباشر مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي اليوم السبت 25 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة النصر وضمك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.