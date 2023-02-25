365scores بث مباراة beINSPORTS بث مباشر الزمالك والترجي اليوم يلا كورة | لايف مباشر الزمالك والترجي

بث مباشر الزمالك والترجي اليوم يلا كورة

بث مباشر الزمالك والترجي اليوم يلا كورة | لايف مباشر الزمالك والترجي 365scores بث مباراة الزمالك اليوم beINSPORTS، مباراة ديربي شمال أفريقي ناري بين الزمالك ومضيفه الترجي على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس”.يتواجه الزمالك المصري ونظيره الترجي التونسي “Zamalek VS Taraji” ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

لايف مباشر الزمالك والترجي 365scores

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يوتيوب دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث من المقرر أن تنطلق اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 مواجهة الزمالك والترجي التونسي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري ابطال افريقيا 2023، حيث ستبدأ اليوم مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإفريقي، كما تنطلق المباراة على استاد 14 جانفي، ونقدم لكم عبر وكالة صفا خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي دون تقطيع HD دوري ابطال افريقيا 2023، كما نقدم لكم مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي مباشر اليوم، والتشكيل الرسمي للفريقين بث مباشر الزمالك والترجي اليوم يلا كورة .

تشكيل الزمالك ضد الترجي

لايف مباشر الزمالك والترجي 365scores أعلن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وضامت القائمة 24 لاعبًا، ومن القائمة قد يختار المدرب تشكيل الزمالك التالي لمواجهة اليوم.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: محمد عبدالشافي – نبيل عماد دونجا – سيف جعفر – عمر جابر.

الهجوم: أحمد زيزو – شيكابالا – سيف الدين الجزيري.

تشكيل الترجي ضد الزمالك

أما الجانب الآخر، قد يختار نبيل معلول تشكيل الترجي التونسي التالي لمواجهة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

حارس المرمى: معز بن شريفية.

خط دفاعي: رائد بوشنيبة – ياسين مريه – محمد أمين توجي – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي.

الهجوم: أنيس البدري – حمدو الهوني – رياض بن عياد.

حكم مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم المغربي كالآتي:

رضوان جيد: حكم ساحة.

لحسين أزكاو: حكم مساعد أول.

مصطفى أكاردكاد: حكم مساعد ثانِ.

الحكم الرابع: كريم صبري.



بطولات مباراة الزمالك اليوم، واصبح الزمالك من دون انتصار في آخر 8 مباريات له بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت هزيمته امام بلوزداد في الجولة الأولى هي السابعة تواليًا بعد آخر انتصار حققه على تونجيث السنغالي في أبريل 2021، قبل ان يحقق التعادل امام المريخ في الجولة الماضية. مباراة الزمالك رابط مباشر.

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يلا كورة الترجي الرياضي والزمالك

يلا كورة الترجي الرياضي والزمالك، في المقابل، حقق الترجي المهم في اول مباراتين، حيث فاز في الجولة الأولى على المريخ بهدف متأخر دون رد في رادس، احرزه توجاي في الدقيقة 90+6، ثم أعاد الكرّة امام بلوزداد في الجولة الثانية بفضل هدف الهوني في الدقيقة 80، لينفرد بصدارة المجموعة؛ اما بلوزداد فهو يمتلك 3 نقاط في المرتبة الثانية، مقابل نقطة واحدة لكل من الزمالك والمريخ في المركز الثالث والرابع على الترتيب. يلا شوت مباراة الزمالك.