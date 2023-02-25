يحل فريق النصر السعودي، الذي يلعب بين صفوفه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضيفًا ثقيلا على نظيره ضمك، اليوم السبت، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري السعودي "دوري روشن"، لموسم 2022-2023.

يلا شوت رونالدو اليوم | مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر كورة لايف اليوم في الدوري السعودي

يسعى رونالدو وزملاؤه إلى الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، لاستعادة صدارة الدوري، وفض الاشتباك بين الفرق أصحاب المراكز الثلاث الأولى، بسبب تقارب النقاط.

فيما سيحاول ضمك استغلال عاملي الأرض والجمهور، للخروج بأفضل نتيجة ممكنة، حتى يستطيع تحسين مركزه في جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن يدخل النصر المباراة أمام ضمك، بالتشكيلة الآتية:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: كونان - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - جوستافو - أيمن يحيى - سامي النجعي - عبد الرحمن غريب".

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

يلا شوت رونالدو اليوم | مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر كورة لايف اليوم في الدوري السعودي

ويحتل أصدقاء رونالدو، المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد، صاحب المركز الأول.

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بينما يتواجد ضمك في المركز السابع ولديه 22 نقطة.

موعد مباراة النصر وضمك اليوم في الدوري السعودي

تنطلق مباراة النصر وضمك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

يلا شوت رونالدو اليوم | مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر كورة لايف اليوم في الدوري السعودي

يتم نقل مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي عبر فضائية SSC HD 1.

بث مباشر مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي اليوم السبت 25 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة النصر وضمك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي بث مباشر

يستضيف فريق ضمك نظيره النصر، وذلك ضمن منافسات الجوالة الثامنة عشر، من مسابقة دوي روشن للمحترفين السعودي موسم 2022-2023.

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ويدخل فريق النصر السعودي هذا اللقاء، وهو يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة من أصل 17 لقاء خاضه الفريق، خلال الموسم الحالي 2022-2023، بينما يحتل فريق ضمك السعودي، المركز السابع برصيد 22 نقطة.

يلا شوت رونالدو اليوم | مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر كورة لايف اليوم في الدوري السعودي

ويشهد دوري ورشن، منافسة شرسة بين ثلاثي المقدمة، النصر السعودي، وفريق اتحاد جدة، بالإضافة إلى فريق الشباب السعودي، وذلك بعد تساوي عدد النقاط بينهم، بواقع 40 نقطة لكل فريق، فيما جاء تصدر النصر لجدول الترتيب بفارق الأهداف.

النصر السعودي يتلقى ضربة موجعة بإصابة تاليسكا

وتلقى فريق النصر السعودي ضربة موجعة، بإصابة نجمه البرازيلي «أندرسون تاليسكا»، مهاجم الفريق، بعد تأكد غيابه لمد لن تقل عن شهر، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وأعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي، مساء أمس، الخميس، أن تاليسكا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، حيث يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل، قبل العودة مجددا للملاعب.

وأشار البيان إلى أن تاليسكا سيغادر العاصمة السعودية الرياض، إلى بلاده لتلقي العلاج اللازم في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك.