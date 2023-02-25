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الأسطورة الزمالك الآن لايف

الملكي ZMA || بث مباشر الزمالك والترجي يلا شوت NOW YALLA SOOT.. الأسطورة الزمالك الآن لايف

الفجر الرياضي
الأسطورة الزمالك
الأسطورة الزمالك الآن لايف

 بث مباشر الزمالك والترجي يلا شوت، الأسطورة الزمالك الآن لايف، يدخل فريق نادي الزمالك منافسة قوية أمام نظيره الترجي التونسي في ثالث جولات بطولة دوري أبطال إفريقيا بنسختها الحالية 2022-2023، ويرغب العديد من المهتمين بمتابعة المباراة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم 25 فبراير.

يستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي، مباراة الزمالك والترجي التونسي، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا موسم 2023.ويرغب الزمالك في حصد... تعليق عربي خالص.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي مجانا في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر Zamalek والان إلى التفاصيل.

يستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي، مباراة الزمالك والترجي التونسي، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا موسم 2023.

ويرغب الزمالك في حصد الثلاث نقاط من أجل المنافسة على التأهل للدور القادم من البطولة، وخاصة بعد هزيمته من بلوزداد في الجولة الأولى، ثم التعادل مع المريخ السوداني في الجولة الثانية.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يأتي الترجي التونسي متصدر المجموعة برصيد 6 نقا، بينما يحتل المريخ السوداني وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.


للمشاهدة أضغط علي بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت

للمشاهدة أضغط علي بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي

قد يعتمد المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد سيد زيزو.

ويمكن تشغيل قناة أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي اليوم 25 / 2 / 2023 في دوري أبطال إفريقيا مجانا دون وصلات، كالتالي:

تردد تايم سبورت الأرض: UHF 32 للبث الرقمي

1- افصل الريسيفر عن التلفزيون، وقم بتوصيل الجهاز باريل داخلي.

2- ابدا في البحث عن التردد VHF أو تردد uhf.

3- إن لم تكن تملك اريال داخلي قم بفصل الريسيفر واحصل على جاك وصل به اريال.

4- قم بتوصيل طرف في التلفزيون وطرف الاريال الاخر قم بتوصيله باحد النوافذ في بيتك.

5- ابحث عن الترددات مرة اخرى وشاهد المباراة.

تعليق عربي خالص.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي مجانا في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر Zamalek

وهناك أكثر من قناة مفتوحة أعلنت نقل مواجهة الزمالك والترجي التونسي اليوم مجانًا وجاء تلك القنوات على النحو التالى:

قناة ETV الإثيوبية

قناة Arena Sport TV

قناة CBC Sports

القمر الصناعي: Azercpace Sat.التردد: 11135.معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: أفقي.

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