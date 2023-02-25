مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا 2023 يلا شووت

بث مباشر يلا كوورة.. مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا 2023 يلا شووت

الفجر الرياضي
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا 2023 يلا شووت

بث مباشر يلا كوورة.. مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا 2023 يلا شووت  نادي الزمالك على موعد مع مباراة ساخنة أمام الترجي التونسي في مباراة لا تقبل الهزيمة أو التعادل، حيث يحتاج نادي الزمالك إلى الفوز بالمباراة من أجل الصعود للدور الثاني، وسط رغبة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء إلى مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا 2023 بث مباشر.

ويسعى لاعبو نادي الزمالك إلى مصالحة جماهيرهم بعد العروض الهزيلة الأخيرة المتواضعة على الصعيد الأفريقي، في ظل ترتيب متراجع للفريق في مجموعته، حيث يتواجد الزمالك في المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم كل من الترجي التونسي والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.تنطلق مباراة الزمالك والترجي alzamalik vs altarajiy في بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت الموافق 25 فبراير الجاري ويلتقي الفريقين على ملعب رادس في ذهاب الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري الابطال الافريقي

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي
نتابع مباراة الزمالك في مواجهة الترجي التونسي مساء اليوم من موقع كورة اون في إطار منافسات ذهاب المرحلة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال الأفريقي ويمكنكم متابعة مباريات اليوم من خلال رابط الفجر.

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توقيت مباراة الترجي الرياضي ضد الزمالك
يستقبل ملعب رادس المباراة التى تجمع بين الترجى الرياضي مع الزمالك مساء اليوم في التوقيت التالي

الساعة 06:00 مساء بتوقيت في  القاهرة

والساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 08:00 مساء بتوقيت فى الامارات

نتيجة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي
يوفر موقع كورة اون رابط لمتابعة مباريات اليوم من بطولة دوري الابطال الافريقي من رابط الفجر بجودة عالية ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك مع الترجي التونسي وسوف يتم متابعة احداث المباراة لحظة بالحظة وسيتم تحديث المقال بنتيجة المباراة فور انتهاء اللقاء لجماهير الفريقين ومتابعي كرة القدم العالمية

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