يقدم الفجر الرياضي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي يوتيوب كورة لايف، يلتقي نادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه فالدو فيريرا، مع نظيره التونسي الترجي، في المباراة المقررة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وصل وفد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك إلى تونس، غدا الخميس، استعدادا لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

القناة التي تبث مباراة الزمالك والترجي التونسي

تبث beIN Sports مباراة الزمالك والترجي التونسي كونها الناقل الحصري الوحيد لبث مباريات البطولة الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الـ ZAMALEK | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي يوتيوب كورة لايف | مباراة الزمالك الآن يلا شوت

حصل الزمالك على أول نقطة في مجموعته الأفريقية، ليبقى في المركز الثالث معادلا للمريخ الرابع، بنفس رصيد النقاط والأهداف، ويتصدر ترتيب الترجي التونسي برصيد 6 نقاط، فيما يتصدر شباب بلوزداد الجزائري. في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

يشار إلى أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة على التوالي في محاولة لتحسين موقعه في المجموعة.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلةالسبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال إفريقيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

ينتظر جمهور ساحرة الجولة الضربة السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الزمالك مع الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ونلقي الضوء. في السطور التالية أهم المعلومات عن المباراة.

رحلة الزمالك في دوري ابطال اوروبا

افتتح نادي الزمالك مشواره في النسخة الحالية من دوري ابطال افريقيا بفوزه على اليكسيت سبورت بطل تشاد في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، والذهاب بنفس النتيجة في الدور التمهيدي، بينما الأبيض. تغلب نايت على عقبة فلامبو، بطل روندا، في دور الـ 32، بالفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ثم ذهابا بخمسة أهداف مقابل هدف للتقدم إلى دور المجموعات.

بث مباشر الـ ZAMALEK | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي يوتيوب كورة لايف | مباراة الزمالك الآن يلا شوت

واجه الزمالك فريق شباب بلوزداد مساء الجمعة الماضي، وانتهت المباراة بفوز فريق الجزاء (1-0) على استاد القاهرة في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. وسجل اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا المباراة في الدقيقة 57 من ركلة جزاء منحها الحكم السنغالي عيسى. ج، نتيجة لمسة يد أمام نبيل عماد (دنجا) لاعب الزمالك، ثم تعادل الفارس الأبيض مع المريخ السوداني سلبا، في المباراة التي أقيمت على أرض ليبيا.

كشف حساب الزمالك أمام الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ويمتد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية إلى 41 مباراة، بواقع 31 مواجهة على الصعيد الأفريقى و10 مواجهات على صعيد البطولات العربية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 18 انتصارًا، فيما خسر 15 مباراة، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

وسجل مهاجمو الزمالك 54 هدفًا فى شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 51 هدفًا.

الزمالك يتفوق على الترجى التونسى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للترجى التونسي 18.73 مليون يورو.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

11 مباراة جمعت الزمالك والترجى التونسى

الزمالك التقي مع الترجى فى 11 مباراة سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، جاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي 11 مواجهة سابقة، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى 4 مباريات.

بث مباشر الـ ZAMALEK | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي يوتيوب كورة لايف | مباراة الزمالك الآن يلا شوت

وتتساوى كفة الزمالك والترجى تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، حيث أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا في مرمي بطل تونس واستقبلت شباكهم 13 هدف أيضًا

مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.

ويخوض الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مرانه الأول في تونس اليوم الخميس على ملعب المباراة، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بث مباشر الـ ZAMALEK | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي يوتيوب كورة لايف | مباراة الزمالك الآن يلا شوت

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.