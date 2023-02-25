مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والمقامة على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وتنطلق مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم أمام الترجي التونسي بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، وتعادله في المباراة الثانية أمام المريخ السوداني دون أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يأمل فريق الترجي التونسي في مواصلة انتصاراته بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح في تحقيق الانتصار بالجولة الأولى على فريق المريخ السوداني بهدف نظيف، وفي الجولة الثانية تغلب على شباب بلوزداد بنفس النتيجة.

ويتصدر فريق الترجي التونسي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركز الثاني فريق المريخ السوداني برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثالث فريق شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط، والزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويأمل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا في إبعاد اللاعبين عن أزمة الإدارة التي تعرض لها النادي اليوم، بعد الحكم على رئيس النادي المستشار مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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وتذاع مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 4، ويعلق عليها محمد بركات.

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والمقامة على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وتنطلق مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت جرينتش.

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