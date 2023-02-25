كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد.. هدف الزمالك الأول NOW

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت، بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب الناديين كل من المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في تونس رغم صعوبتها ينتظرها جمهور القلعة البيضاء للخروج بنتيجة تؤهله لإحياء الآمال في المنافسة على بطاقة الصعود للدور ال 16 حيث يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيدة نقطة واحدة من مبارتين.

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ويذاع البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي البتونسي على مجموعة قنوات بي إن سبورتس ويدخل الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد زيزو، سيف الدين الجزيري، شيكابالا.

تنطلق مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، ليبيا، السودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، دمشق، بغداد، صنعاء، الأردن، المنامة، والساعة 8:00 مساء بتوقيت أبوظبي ومسقط، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط،

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد، وتقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والترجى التونسى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

التشكيلة المتوقعة للزمالك أمام الترجي

حارس مرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – محمد طارق.

خط الوسط: محمد عبد الشافي – نبيل عماد “دونغا” – سيف فاروق جعفر – سيد عبد الله “نيمار”.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – سيف الدين الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”.

التشكيلة المتوقعة للترجي أمام الزمالك

حارس المرمي: معز بن شريفية.

خط الدفاع: أمين بن حمودة – محمد التويجعي – ياسين مرياح – رائد بو شنيبة.

خط الوسط: محمد بن رمضان – فوسيني كوليبالي – غيلان الشعلاني.

خط الهجوم: حمدو الهوني – رياض بن عياد – أنيس البدري.