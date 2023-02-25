كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تريد جماهير كرة القدم معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، ويبحث الزمالك في رداس عن الثلاث نقاط بعد هزيمته القاسية على ملعبه من شباب بلوزداد الجزائر، وتعادله في السودان مع فريق المريخ.

ويعاني الزمالك فنيًا في الفترة الراهنة سواء بالدوري الممتاز أو دوري الأبطال، وتطمح جماهيره في استعادة قوته وهيبته أمام الترجي في مباراة اليوم، وفيما يلي نستعرض معكم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، بالإضافة إلى موعد المباراة وتشكيل الفريقين المتوقع، وترتيب مجموعة الزمالك وفرص الأبيض للتأهل.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

وعن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، هناك عدد من القنوات الفضائية المجانية تنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل مجاني في مختلف النطاقات والأقمار الصناعية، لذا سنقدم فيما يلي ترددات هذه القنوات المفتوحة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

تردد قناة الرياضية التونسية القمر الصناعي: النايل سات التردد: 11727 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 3/4 تردد قناة ARENA SPORT تردد قناة CBC Sport HD التردد: 11512 معامل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 30000 مفتوحة تردد: 11135 معامل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 مفتوحة قناة IRIB Varzich تردد قناة Syria Sport التردد: 11881 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز 27500 مفتوحة التردد: 10986 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 مفتوحة

وستنقل قناة بين سبورت 4 المشفرة مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم السبت الموافق 25 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023، وسوف يستضيف ملعب استاد رادس بتونس مباراة اليوم بين الترجي والزمالك.

تردد بين سبورت 4 لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري الأبطال

كما يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم على قناة بين سبورت 4 في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

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تشكيل الزمالك ضد الترجي

أعلن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وضامت القائمة 24 لاعبًا، ومن القائمة قد يختار المدرب تشكيل الزمالك التالي لمواجهة اليوم.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: محمد عبدالشافي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - عمر جابر.

الهجوم: أحمد زيزو - شيكابالا - سيف الدين الجزيري.

تشكيل الترجي ضد الزمالك

أما الجانب الآخر، قد يختار نبيل معلول تشكيل الترجي التونسي التالي لمواجهة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

حارس المرمى: معز بن شريفية.

خط دفاعي: رائد بوشنيبة - ياسين مريه - محمد أمين توجي - محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي.

الهجوم: أنيس البدري - حمدو الهوني - رياض بن عياد.

حكم مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم المغربي كالآتي:

رضوان جيد: حكم ساحة.

لحسين أزكاو: حكم مساعد أول.

مصطفى أكاردكاد: حكم مساعد ثانِ.

الحكم الرابع: كريم صبري.

هل تتيح قناة تايم سبورت بث مباشر مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم؟

يتساءل ملايين المواطنين داخل البلاد عن إمكانية إتاحة بث مباشر مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم عبر قناة تايم سبورت الأرضي، وفي حقيقة الأمر أن تايم سبورت الأرضي تختص بإذاعة مباريات المنتخب الوطني والأندية المصرية المقامة داخل مصر فقط في كافة البطولات، لأن لوائح الفيفا تعطي الحق للتلفزيون الأرضي إذاعة المباراة المقامة في دولته، وبذلك يحق للتلفزيون التونسي الأرضي إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي بشكل مجاني للجماهير داخل تونسي فقط، أما مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس سيتم بثها على تايم سبورت لأنها ستكون في مصر.

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ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

يحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه العلامة الكاملة في الجولتين الماضيين، ثم يأتي المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما الزمالك يقع في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، وفيما يلي تفاصيل ترتيب مجموعة الزمالك بالأرقام.