بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الزمالك بطل مصر على موعد ومباراة غاية في الأهمية، حيث يلعب الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا،يواجه نادي الزمالك مساء اليوم السبت الموافق 25 فبراير فريق الترجي في إحدى أهم مباريات الدور الثالث من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

في مباراة الزمالك ضد الترجي يحتاج أبناء المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا للفوز، ولا يوجد بديل له إذا أراد مواصلة مسيرته في دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

حيث قبل مواجهة ليلة السبت الموافق 25 فبراير، يتطلع نادي الزمالك إلى تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات. ثم بعد التعادل مع المريخ السوداني في بنينا خسروا أمام شباب بلوزداد الجزائري دون رد فعل.

يبدأ بث المباراة ووصف أحداثها فور انطلاقها.

د3: ضغط مبكر من الزمالك ينتهي بتسديدة قوية من زيزو يخرجها حارس الترجي لركنية بصعوبة.

د10: الترجي يستعيد توازنه ويبدأ في مبادلة الزمالك في الهجمات.

د13: كارت أصفر لحسام عبد المجيد مدافع الزمالك.

د14: ركلة حرة ينفذها الترجي يفشل عواد في إبعادها ويسددها بن حمودة ولكن حسام عبدالمجيد يخرجها من على خط المرمى.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الزمالك اليوم ضد الترجي التونسي

التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد سيد «زيزو»- سيف الجزيري- محمود عبدالرازق «شيكابالا».

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود شبانة ومحمد طارق ومحمد أشرف«روقا» وسيف جعفر وسيد عبدالله «نيمار» وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الترجي ضد الزمالك اليوم

حراسة المرمى: بن شريفية.

الدفاع: محمد بن حميدة- ياسين مرياح- محمد توغاي- رائد بو شنيبة.

الوسط: غيلان الشعلالي- محمد بن رمضان- بوغرين.

الهجوم: حمدو الهوني- أنيس البدري- محمد بن حمودة.

يسعى الزمالك اليوم وراء تحقيق نتيجة إيجابية من مباراة الزمالك والترجي، فخسارة الزمالك اليوم أمام الترجي تعني تعقيد موقف الزمالك في المجموعة.

ويحتل الترجي المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه المريخ السوداني برصيد 4 نقاط، ثم شباب بلوزداد بطل الجزائر برصيد 3 نقاط، ثم الزمالك برصيد نقطة واحدة