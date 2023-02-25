كورة لايف.. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني.. KORALIVE

استقر الثنائي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، ودييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، على التشكيل الأساسي الذي سيخوضان به مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية.

ويلتقي ريال مدريد بغريمه أتلتيكو مدريد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 51 نقطة، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، ناتشو.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، توني كروس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: كوكي، ويلمار باريوس، يانيك كاراسكو، ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: أنخيل كوريا، أنطوان جريزمان.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

يلتقي ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، 25 فبراير، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

يمر ريال مدريد بأفضل فترة له في جميع المسابقات التي يشارك فيها حاليًا، حيث يظهر بشكل مميز وأداء رائع أذهل أنظار المتفرجين. شهر تقريبا.



وفي بطولة الدوري المحلي، تمكن الميرينجي من الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد في الجولة الماضية وقبل ذلك أمام إلتشي بأربعة نظيفة، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

يدخل الملكي الديربي بروح عالية وثقة عالية للغاية، حيث يريد الاستفادة من عامل الأرض والجماهير لتحقيق النصر ومواصلة الطريق الصحيح من خلال التوغل في عمق المربع الذهبي لمواصلة الضغط على القادة للدفاع عنهم. اللقب حتى آخر نفس في عمر الدوري.

من ناحية أخرى، استعاد أتلتيكو مدريد مستواه المعتاد في الفترة الأخيرة وتمكن من اقتحام المربع الذهبي ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، متقدما بنقطتين على ثالث ريال سوسيداد ونقطة واحدة على ريال بيتيس الخامس. بعد فوزه على أتليتيك بلباو بهدف دون رد في الجولة. سابق.

ستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا وصعبًا لأتلتيكو مدريد الليلة، حيث إنه في ملعب سانتياغو الرعب. سيحاول بذل قصارى جهده من أجل تحقيق النصر وتعزيز نقاطه للبقاء في المربع الأول وتجنب التراجع، لكن هذا يتطلب منه التركيز والحذر الشديد من عضات الخصم.