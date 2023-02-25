مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي (0-0) بث مباشر الأن في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي، تشكيلة مباراة الزمالك ضد الترجى التونسى فى دوري أبطال إفريقيا يستعد نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه فالدو فيريرا لمواجهة نظيره التونسي الترجي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وصل وفد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك إلى تونس، استعدادًا لمواجهته مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ بث المباراة ووصف أحداثها فور انطلاقها.

د3: ضغط مبكر من الزمالك ينتهي بتسديدة قوية من زيزو يخرجها حارس الترجي لركنية بصعوبة.

د10: الترجي يستعيد توازنه ويبدأ في مبادلة الزمالك في الهجمات.

د13: كارت أصفر لحسام عبد المجيد مدافع الزمالك.

د14: ركلة حرة ينفذها الترجي يفشل عواد في إبعادها ويسددها بن حمودة ولكن حسام عبدالمجيد يخرجها من على خط المرمى.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي كورة في العارضة مباشر دوري أبطال افريقيا 2023، حيث تنطلق مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم السبت 25 فبراير 2023 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري ابطال افريقيا 2023، ومن المقرر أن تبدأ اليوم مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإفريقي، حيث تنطلق المباراة على استاد 14 جانفي،

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي التونسي كورة في العارضة

يتم بث مباشر مباراة الزمالك والترجي التونسي كورة في العارضة في دوري ابطال افريقيا اليوم على قناة beIN Sports، وقناة beIN Sports HD 4، حيث أعلنت قناة بي إن سبورت عن حصولها على كامل حقوق البث المباشر لمباريات الدوري الافريقي 2023، حيث سيتم بث مباراة الزمالك والترجي التونسي مباشر في الوطن العربي، كما سيكون البث بشكل مجاني تمامًا في جميع البلدان العربية، كذلك يتم بث مباشر المباراة من خلال موقع يلا كورة 365.

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر كورة لايف

يقدم الفجر عبر موقعنا رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر كورة لايف، تنقل شبكة قنوات بى ان سبورت مباراة الزمالك ونظيره فريق الترجي التونسي فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى العودة للقاهرة بالثلاث نقاط من قلب رادس والتغلب على نظيره الترجي التونسي فى عقر داره من أجل تحسين وضعيته في ترتيب المجموعة

وتلقى فريق الزمالك خسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف ثم تعادل فى الجولة الثانية أمام المريخ السوداني سلبيا.

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