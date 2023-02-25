الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي من هنا

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي

يظهر نادي الزمالك والترجي التونسي في واحدة من أهم المباريات بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت، والتي تعد مصيرية للغاية للفارس الأبيض في المسابقة.

مباراة الزمالك ضد الترجي يحتاج خلالها أبناء المدرب البرتغالي جوسفالدوف فيريرا لتحقيق الانتصار ولا بديل عنه، إذا ما أراد أن يستكمل مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قبل مواجهة ليلة السبت الموافق 25 فبراير 2023، فإن نادي الزمالك يرغب في أن يحقق فوزه الأول في دور المجموعات بعد خسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، ثم تعادل سلبي أمام المريخ السوداني على ملعب الشهداء بنينا.

أما نادي الترجي الرياضي التونسي فيسعى للاقتراب من التأهل إلى دور الثمانية، بعد أن سجل انتصارين في أول جولتين، بنتيجة واحدة 1-0 على حساب المريخ السوداني وشباب بلوزداد.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

وتبدأ مباراة الزمالك ضد الترجي في ثالث محطات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

كالعادة تأتي مباراة الزمالك والترجي من خلال قناة “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات.

الزمالك بطل مصر له موعد ومباراة مهمة للغاية، حيث يلعب الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية من مباراة الزمالك والترجي، حيث أن خسارة الزمالك اليوم أمام الترجي تعني تعقيد موقع الزمالك في المجموعة.

ويحتل الترجي المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط يليه المريخ السوداني برصيد 4 نقاط ثم شباب بلوزداد البطل الجزائري بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة واحدة.

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موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

توقيت مشاهدة الزمالك والترجي

سيلعب الزمالك ضد الترجي عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي

كما اعتاد الجمهور، ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا وذلك عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

معلق مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

من هومعلق مباراة الزمالك والترجي؟

أعلنت قناة بي إن سبورتس أن المعلق محمد بركات سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الزمالك والترجي التونس اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا، والمقرر لها عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.





تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

الزمالك يحشد قوته الضاربة أمام الترجي

من المنتظر أن يلعب فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بقوته الضاربة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية حيث لا بديل أمام الزمالك إلا الفوز أو التعادل على أقل تقدير، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي التونسي مكونًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمدعبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، سيد نيمار، أحمد مصطفى زيزو، عمر جابر

خط الهجوم: ناصر منسي

ملعب مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

أين تقام مباراة الزمالك والترجي؟

يستضيف الملعب الأوليمبي حمادي العقربي مباراة الزمالك اليوم ضد الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا، والمقررلها عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

أهم أخبار الزمالك قبل مواجهة الترجي

حرص فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على فرض إطار من السرية على تدريبات الزمالك في تونس، كما خص المدير الفني لفريق الزمالك مهاجميه بتدريبات خاصة أثناء المران الأخير لفريق الزمالك