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أمانة "مستقبل وطن" بالقاهرة تحتفل بختام الموسم الثاني لمسابقة أوائل الطلبة

أخبار مصر
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظمت "أمانة القاهرة" بحزب مستقبل وطن، اليوم السبت، حفل ختام الموسم الثانى لمسابقة أوائل الطلاب "من كل بيت في مصر" النسخة الثانية، على مستوى مدارس وإدارات وأقسام محافظة القاهرة، والمقام تحت رعاية حزب مستقبل وطن وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طبقًا للبرتوكول المبرم بينهم.

وتأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، وضمن أولويات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" للنهوض بالمنظومة التعليمية، وإعداد جيل متميز من الطلبة المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات ليتم الاعتماد عليهم في بناء مصر الحديثة.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد "النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية"، والنائب محمد ماهر "أمين العاصمة"، واللواء خالد عبد العال "محافظ القاهرة" ونواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن بالقاهرة.

أخبار مصر مسابقة أوائل الطلبة حزب مستقبل وطن أشرف رشاد

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