يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد بث مباشر الآن في الدوري الإسباني لكرة القدم.. YALLA SHOOT

يترقب جماهير الكرة العالمية المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد الليلة في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، وأحرز مهاجموه 46 هدفًا ودخل مرماه 17 هدفًا، في المقابل يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 41 نقطة، جمعها من 22 مباراة، وله 31 هدفًا، وعليه 17 هدفًا.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

ويلتقي ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان، وجنوب إفريقيا، والأردن، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات المتحدة دبي وأبوظبي.

ملعب مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب استاد سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم والمقرر لها عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني ومعلق المباراة

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد المقرر لها اللية عند الساعة السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وأعلنت القناة أن حسن العيدروس سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

من المنتظر أن يلعب كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، ميلتاو، رودريجر، ناتشو

خط الوسط: كامافينجا، توني كروس، فالفيردي

خط الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيما فينيسيوس

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع ضد ريال مدريد

من المنتظر أن يلعب فريق أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، ستيفان سافيتش، هيرموسو، رينيلدو ماندافا

خط الوسط: كوكى، باريوس، كاراسكو، يورينتي

خط الهجوم: أنخيل كوريا، جريزمان

