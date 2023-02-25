يلا شوت ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد عبر الفجر | BANZEMA مباشر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب «سانتياجو برنابيو»، الذي يحتضن كلاسيكو مدريد، بين الريال وأتليتكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022/2023.

ويخوض الفريقان مباراة الغد تحت شعار «لا مجال لفقد النقاط»، في ظل الحاجة الماسة لكل منهما للنقاط الثلاث في هذه المباراة من أجل تدعيم أهدافه في البطولة.

وتأتي المباراة بين الفريقين بعد 4 أسابيع فقط من خسارة أتلتيكو أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، ما يضيف الطابع الثأري على المواجهة المرتقبة.

ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر، ويتطلع الفريق إلى مواصلة انتصاراته وانتزاع النقاط الثلاث في الديربي من أجل الحفاظ على فرصه في منافسة برشلونة على الصدارة، أملا في أي كبوة لبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

ويخوض ريال مدريد مباراة الغد بعد 5 انتصارات متتالية في مختلف البطولات خلال فبراير الحالي، بدأها بالفوز على الأهلي والهلال السعودي في طريقه إلى منصة التتويج بلقب كأس العالم للأندية، ثم واصل صحوته بانتصارين متتاليين في الدوري الإسباني على حساب إلتشي وأوساسونا.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وفي المقابل، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين فقط خلف ريال سوسييداد، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز وضعه في المركز الرابع والاستمرار في المنافسة على المركز الثالث.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

وتقام مباراة ريال مدريد وأتليتكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، من الدوري الإسباني موسم 2022/2023، يوم غدًا السبت 25 فبراير، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

تذاع مباريات بطولة الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات «بين سبورت» الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على شاشتها.