مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر في كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما اليوم السبت 25 فبراير، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي تأتيكم ضمن منافسات المسابقة المقامة على الأراضي المصرية.

وتبدأ مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا للشباب بث مباشر

تقام مباراة مصر ونظيره السنغالي على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء مهم ومصيري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

ويخوض منتخب مصر مباراة الليلة، ساعيا وراء تحقيق انتصار يضمن له العبور إلى الدور التالي من مسابقة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما.

ولم يحقق منتخب مصر أي انتصار حتى الآن في أول مواجهتين ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، بعد أن تعادل مع موزمبيق سلبيا، وخسر من نيجيريا بهدف دون رد.

ويرغب منتخب مصر ولاعبوه في رد الاعتبار بعد الانتقادات التي وجهت لهم، على مستوى الأداء والنتائج الضعيفة في بداية المشوار، لكنهم اليوم يمكنهم التألق وتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية.

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تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبد الرحمن جودة - عمر فايد - أحمد رضا - كريم الدبيس.

الوسط: خالد عوض - محمد حمدي - ماجد هاني - أحمد عبد الرحيم إيشو.

الهجوم: رأفت خليل - بلال مظهر.

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بث مباشر مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا للشباب

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة مصر والسنغال في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما اليوم السبت 25 فبراير، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي تأتيكم ضمن منافسات المسابقة المقامة على الأراضي المصرية.

وتبدأ مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينتش.

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