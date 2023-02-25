REAL MADRID LIVE بث مباشر ريال مدريد وأتلتيكو مدريد HD || مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد دون تقطيع

مواجهة مرتقبة في انتظار عشاق الساحرة المستديرة بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، من الدوري الإسباني موسم 2022/2023 على ستاد سانتياجو برنابيو.

أحداث مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، من الدوري الإسباني موسم 2022/2023 على ستاد سانتياجو برنابيو.

موقف الريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني

ويدخل ريال مدريد هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحل النادي المكلي في المركز الثاني من بطول الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 16 مواجهة والتعادل في 3 وتلقى ثلاث هزائم.

بينما على الجانب الآخر يدخل أتلتيكو مدريد تلك المواجهة محتلًا المركز الرابع برصيد 41 نقطة من خلال الفوز في 12 مباراة والتعادل في خمس وتلقى مثلهم هزائم.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بـ231 مباراة في مختلف البطولات، النادي الملكي حقق الفوز في 115 مباراة، بينما استطاع اتلتيكو من الفوز57 لقاء، وحسم التعادل بينهما في 59 مباراة.

وفي الدوري تقابل الريال وأتلتيكو في 163 مواجهة، ريال مدريد هم الأكثر فوزًا في مواجهات الفريقين، حيث تمكن من الفوز في 90 مباراة، بينما تمكن الغريم التقليدي اتلتيكو من تحقيق الفوز في 39 مباراة، وحسم التعادل 40 مواجهة.

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التشكيل الرسمي لفريقه خلال مواجهة أتلتيكو مدريد المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفخال، ميليتاو، روديجر، ناتشو

الوسط: كروس، سيبايوس، فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد الريال في الدوري الإسباني

حارس المرمى: يان أوبلان.

خط الدفاع: رينيلدو ماندافا، ماريو هيرموسو، ستيفان سافيتش، ناهويل مولينا.

خط الوسط: ساؤول نيجويز، كوكي، ماركوس لورينتي، بابلو باريوس.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان ويانيك كاراسكو.

ويجلس على مقاعد البدلاء، إيفو جربيتش، خوسي ماريا خيمينيز، مات دوهيرتي، أكسيل فيستل، ثوماس ليمار، ممفيس ديباي، أنخيل كوريا، ألفارو موراتا.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

وتقام مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، من الدوري الإسباني موسم 2022/2023، يوم غدًا السبت 25 فبراير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، من الدوري الإسباني موسم 2022/2023 عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس.