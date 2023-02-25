كورة لايف: مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم yalla shoot.. ماتش ريال مدريد الان يلا شوت

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا علي نظيره ريال مدريد في مباراة من العيار الثقيل التي ستجمع الفريقين غدًا السبت الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري علي أرضية ستاد "سانتياغو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري.

يدخل الفريق الملكي لقاء ديربي العاصمة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق خمس انتصارات متتالية في مختلف البطولات، بدايتها الفوز علي الأهلي المصري بنتيجة 4-1، وآخرها اكتساح ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-2.

ويسعى فريق ريال مدريد من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي توج به الموسم الماضي، ومطاردة غريمه التقليدي فريق برشلونة علي الصدارة

حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 51 نقطة من مجمل خوض 22 لقاء تمكن من تحقيق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في مواجهتين وتلقي الهزيمة في مثلهم، حيث تمكن لاعبوه من إحراز 46 هدفا وتلقت شباكهم 17 هدف.

علي الجانب الآخر يسعي اتلتيكو مدريد إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز وضعه في المركز الرابع والاستمرار في المنافسة على المركز الثالث، وتعويض الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من الملكي في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 41 نقطة من مجمل لعب 22 مباراة حيث تمكن من الفوز في 12 مواجهة، ووقع في فخ التعادل 5 مباريات، وتلقي الهزيمة في مثلهم، استطاع لاعبوه من إحراز 31 هدف، واستقبلت شباكهم 17 هدف.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

موعد مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية ديربي العاصمة بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد غدًا السبت 25 من فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعه الثامنه والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقله لمباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد

تذاع مباريات الدوري الاسباني عبر شاشة قنوات beIN Sports القطرية باعتبارها الناقل الحصري الوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD1.

ويتولى مهمة التعليق على مجريات المباراة المعلق اليمني "حسن العيدروس".

حكم مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد

عيّن الاتحاد الإسباني، الحكم "خيل مانزانو" لإدارة ديربي الريال وأتلتيكو غدًا السبت، فيما أسندت مهمة تقنية الفيديو "VAR" إلي الحكم "خايمي لايتري".يستقبل ملعب سانتياغو برنابيو ديربي العاصمة الإسبانية، عندما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ريال مدريد، وذلك لحساب الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإسباني.

ويدخل أصحاب الديار الديربي في أفضل حالة، بعد الفوز العريض على ليفربول في دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف لهدفين، ويأمل كارلو أنشيلوتي في استغلال هذه الحالة محليًا والفوز على الجار اللدود.

ربما يمتاز أتلتيكو مدريد عن جاره بأنه ارتاح لمدة أطول باعتباره خارج المسابقات الأوروبية، مما يُنذر أنشيلوتي، الذي صُدم بإصابة رودريغو وألابا، أن المهمة ستكون صعبة بكل المقاييس.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن “اللوس بلانكوس”.

في الأسطر التالية سنتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد وكيفية مشاهدة البث المباشر.

متى موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023؟

يلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023، على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023؟

كما هي العادة، تأتي مباريات الدوري الإسباني عبر شاشة قنوات “بي إن سبورتس” وديربي مدريد أيضًا سيُنقل عبر شاشتها.

وستأتي مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قناة “beIN Sports HD 1“، المخصصة لنقل فاعليات الدوري الإسباني، بجانب قناة beIN Sports HD 1 Premium.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023؟

البث المباشر لديربي مدريد يأتي من خلال المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، وهي تطبيق “تود” ويستلزم اشتراكًا خاصًا، وكذلك من خلال الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

المباراة الموعد القنوات الناقلة البث المباشر ريال مدريد – أتلتيكو مدريد السبت 25 فبراير 2023،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 Premium TOD

beIN Connect



تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1 الموجودة على نايل سات وسهيل سات، وترددها هو نفس تردد beIN Sports HD 1 Premium أيضًا.

تردد قناة بي إن سبورتس 1

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11013 أفقي 2\3 27500 سهيل سات 11547 عمودي 3\2 27500

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023

تنطلق المباراة الحاسمة بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد يوم السبت الواقع في 25 فبراير الشهر الجاري. ويطلق الحكم صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر. وستقام المباراة على أرض ملعب “سانتياجو برنابيو” في العاصمة الإسبانية. ضمن مواجهات الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

يمكن لجماهير كرة القدم مشاهدة المواجهة التي تجمع ريال مدريد واتلتيكو مدريد عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1. حيث تبث جميع مباريات الدوري الإسباني بشكل مباشر، عبر شبكة قنوات “beinsports” والتي تعد الوكيل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة ريال مدريد واتلتيكو اليوم

إليكم اسم معلق مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم، حيثُ أعلنت القنوات الناقلة لمباراة الموسم بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد أن المعلق “حسن العيدروس” سيتولى مهمة التعليق الصوتي على المباراة.

ترييب اتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الاسباني

يحتل الملكي ريال مدريد المركز الثاني برصيد من للنقاط قدره 51 نقطة، حيث يتصدر برشلونة بفارق 8 نقاط. وأما بالنسبة لاتلتيكو مدريد، فيأتي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني. بنقاط بغلت 41 نقطة، حيث يدخل المواجهة القادمة بمعنويات مرتفعة حيث لم يخسر في أخر ست مباريات له من الدوري.

التشكيلة المتوقعة لأتلتيكو مدريد اليوم

يتوقع أن يدخل مدرب اتلتيكو مدريد الأرجنتيني “دييجو سيميوني” مباراته القادمة وفق التشكيلة الآتية:

التشكيلة: 4-4-2

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

وفي خط الدفاع: ناهويل مولينا – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو – رينيلدو.

وأما في خط الوسط: ماركوس يورنتي – كوكي – توماس ليمار – يانيك كاراسكو.

وضمن خط الهجوم: أنطوان جريزمان – أنخيل كوريا.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد اليوم

يتأهب النادي الملكي بتوجيه من مدربه الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” لدخول مباراة اليوم وفق التشكيلة:

التشكيلة: 4-3-3

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

ضمن تشكيلة خط الدفاع: ناتشو – أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – داني كارباخال.

وفي خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا.

وأما في قلب الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – فيديريكو فالفيردي.

وإلى هنا جماهير الدوري الإسباني المشتعل نصل معكم إلى ختام مقالتنا، التي تحدثنا في سطورها موعد المباراة بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الجولة 23 من الدوري الإسباني. وكما تركنا لكم أسماء القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة للفريقين، ولم ننسى ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وروح رياضية عالية.

أسئلة شائعة