يلا شوت مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم 25-2-2023 الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في قمة مباريات اليوم 25-2-2023، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الاسباني (لاليجا).

يستقبل ريال مدريد على ملعب (سانتياغو برنابيو) الوصيف بفارق ثماني نقاط عن برشلونة، أتلتيكو مدريد الرابع والبعيد عنه عشر نقاط في قمة الجولة 23 من الدوري الاسباني.

ينطلق ديربي مدريد في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش، وينقل البث المباشر للقاء عبر قناة بي إن سبورت PREMIUM HD 1 بصوت المعلق الرياضي اليمني (حسن العيدروس).

وفيما يخطف فينيسيوس جونيور الأضواء في خط هجوم الفريق الملكي، محليًا وقاريًا، إلى جانب حامل الكرة الذهبية الفرنسي كريم بنزيمة، يعيش أتلتيكو فترة جيدة أيضًا بقيادة الفرنسي أنطوان غريزمان.

لا شك بأن خسارة ريال ستضعف حظوظه بمقارعة برشلونة والاحتفاظ بلقبه، فيما يبحث أتلتيكو عن تثبيت مركزه الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط عن ريال بيتيس الخامس.

كما أن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني جلس متفرجًا في منتصف الأسبوع على المسابقات القارية، بعد تذيله مجموعة ضعيفة في دوري الابطال واخفاقه حتى بالانتقال إلى المسابقة الرديفة “يوروبا ليغ”.

وبما أن “روخيبلانكوس” لم يعد بالنقاط من أرض ريال في الدوري منذ عام 2016، شدد غريزمان، وصيف بطل العالم في مونديال قطر الأخير، على “يجب أن نفوز، مهما حصل، كي ننهي سلسلتنا السلبية في ملعبهم”.

في المقابل، لا يزال الغريم ريال متواجدًا، وبقوة، في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الأخير الرائع على أرض ليفربول الإنجليزي 5-2 في ذهاب ثمن النهائي، عندما قلب تأخره بهدفين مبكرين إلى فوز رائع بفضل ثنائية من السهم الخارق فينيسيوس.

يذكر ان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب بالدوري 2-1 في سبتمبر الماضي، في مباراة عكّرتها هتافات عنصرية بحق فينيسيوس خارج ملعب “متروبوليتانو”.

ويغيب عن ريال مهاجمه البرازيلي الآخر رودريغو ويعاني المدافع النمسوي دافيد ألابا من الاصابة، فيما يفتقد أتلتيكو لاعب وسطه الأرجنتيني رودريغو دي بول بطل العالم.

ريال مدريد – اتلتيكو مدريد

الدوري الاسباني – الجولة 23

ملعب سانتياغو برنابيو – مدريد

الحكم (خيسوس خيل مانزانو)

الساعة 17:30 GMT

تشكيلة ريال مدريد الاساسية اليوم: تيبو كورتوا – ناتشو – روديغير – ميليتاو – كارفخال – سيبايوس – توني كروس – فالفيردي – فينيسيوس – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو.

تشكيلة اتلتيكو مدريد الاساسية اليوم: اوبلاك – مولينا – هرموسو – سافيتش – ماندافا – يورنتي – باريوس – كوكي – ساؤول جريزمان – كاراسكو.