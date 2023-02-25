مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم 25-02-2023 الدوري الاسباني 2023.. ماتش ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد

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من المقرر أيضا أن يستضيف ملعب سانتياغو برناب أوشو المباراة، ونقدم لك مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة الآن يالاشوت غير المصقولة، كما نقدم لك بث مباشر لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة الآن يالاشوت غير المصقولة، كما نقدم لك بث مباشر لمباراة ريال مدريد أتلتيكو دي مدريد وريال مدريد الآن، وتشكيل الفريق الرسمي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الدوري الاسباني 2023

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 25-02-2023 الدوري الاسباني 2023 ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد يتم بث البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو دي مدريد الآن من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت، حيث يتم بث ريال مدريد ضد أتلتيكو دي مدريد، على قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي بريميوم، وكذلك على قناة بي إن 4 كيه إتش دي آر بيلدرز.

حيث أعلنت قناة بي إن سبورتس رسميا من خلال حسابها أنها حصلت على جميع الحقوق لبث مباريات الدوري الاسباني 2023، حيث مباراة أتلتيكو دي مدريد ضد. سيتم بث ريال مدريد على الهواء مباشرة في العالم العربي مجانا تماما، بالإضافة إلى بث مباراة ريال مدريد أتلتيكو مدريد ضد يلا بول 465، بالإضافة إلى كرة على البار المباشر وموقع يلا شوت ومن خلال شاهد من كبار الشخصيات.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر

إليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر، حيث أعلنت مجموعة قنوات beIN Sports أن بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم عبر التردد التالي:

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

أما الاستقطاب: أفقي.

كذلك معدل الترميز: 27500.

كما أن معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11547.

أما الاستقطاب: عمودي.

كما أن الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل اتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

إن التشكيل الرسمي لنادي اتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد اليوم قد تم الإعلان عنه من قبل المدير الفني للنادي، وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خوسيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، رينيلدو.

خط الوسط: ماركوس يورنتي، كوكي، توماس ليمار، يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، أنخيل كوريا.

ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر

إن التشكيل الرسمي لنادي ريال مدريد أمام اتلتيكو مدريد اليوم قد تم الإعلان عنه من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي، وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

حط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافيغا، سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، فالفيردي، فينيسيوس جونيور.

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