مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا لايف

بث مباشر live match مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا لايف

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا لايف

بث مباشر live match مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا لايف سيستضيف ملعب، واستاد سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في صدارة دور الـ23 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني.

و من الجدير بالذكر يدخل ريال مدريد المواجهة بهدف مواصلة سلسلة انتصاراته في "الدوري الإسباني". بعد فوز ثمين على مضيفه أوساسونا في الجولة الأخيرة بهدفين نظيفين، تمكن ريال مدريد من مواصلة مطاردة برشلونة.

بث مباشر live match مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا لايف

ويحتل ريال مدريد، الذي يتأخر بفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 51 نقطة، المركز الثاني بالدوري ويتطلع لتقليص الفارق مع أتلتيكو مدريد.

أما أتلتيكو مدريد، فلم يخسر في آخر 6 مباريات بالدوري الإسباني، وتعادلين، و4 انتصارات، ولم يخسر أي أهداف في النهاية. لعب ضد أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة.

بعد أن جمع الفريق 41 نقطة، احتل أتلتيكو مدريد المرتبة الرابعة في جدول الدوري الإسباني ويتطلع إلى مزيد من التشبث بالترتيب المؤهل لدوري أبطال أوروبا المقبل.

بث مباشر live match مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا لايف

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن الدوري الإسباني:
اليوم السبت الموافق 25 فبراير من عام 2023 سوف تنطلق صفارة حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن الدوري الإسباني حيث سوف تنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة:

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8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

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8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:30 مساءًا بتوقيت العراق.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:30 مساءًا بتوقيت تونس.

6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:30 مساءًا بتوقيت قطر.

5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد:
حارس مرمى فريق ريال مدريد هو اللاعب تيبو كورتوا

ناتشو – أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

التشكيلة المتوقعة لفريق أتلتيكو مدريد: 

حارس مرمى فريق أتليتكو مدريد هو اللاعب يان أوبلاك

ناهويل مولينا - خوسيه ماريا خيمينيز - ماريو هيرموسو - رينيلدو

ماركوس يورنتي - كوكي - توماس ليمار - يانيك كاراسكو

أنطوان جريزمان - أنخيل كوريا

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