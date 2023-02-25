مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر تويتر

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر بتاريخ 25-02-2023 ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني تويتر وفيسبوك وشاهد عبر التليجرام،القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم في دوري الاسباني 2022/2023 تريد جماهير كرة القدم معرفتها، حيث سينتهي اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري الاسباني.يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت 25 فبراير، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

الفجر يقدم مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة أتلتيكو ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.

يمر ريال مدريد بأفضل فتراته في جميع المسابقات التي يشارك فيها حاليًا، حيث يظهر بصورة مميزة وأداء رائع أمتع به عيون الناظرين، فهو منتشي بفوز كبير على ليفربول في دوري أبطال أوروبا بخماسية لهدفين في لقاء الذهاب بدور الـ 16، وتوج بلقب كأس العالم للأندية قبل ما يقارب شهر تقريبًا.

وفي بطولة الدوري المحلي كان الميرينغي قد تمكن من تحقيق الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد في الجولة الماضية وقبلها على إلتشي برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة.

ويدخل الملكي الديربي بمعنويان مرتفعة وثقة عالية للغاية، فهو يرغب في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار ومةاصلة الطريق الصحيح بالتعمق في المربع الذهبي للاستمرار في الضغط على المتصدر للدفاع عن لقبه حتى الرمق الأخير من عمر الليغا.

على الجهة الأخرى، استعاد أتلتيكو مدريد مستواه المعهود منه في الفترة الأخيرة وتمكن من اقتحام المربع الذهبي ليحتل المركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن الثالث ريال سوسيداد ونقطة عن الخامس ريال بيتيس، وذلك بعد الانتصار على أتلتيك بلباو بهدف دون رد في الجولة السابقة.

وسيكون هذه المباراة اختبار حقيقي وصعب لأتلتيكو مدريد الليلة، فهو في ملعب الرعب السنتياغو سيحاول تقديم أفضل ما لديه لكي يحقق الانتصار ويعزز رصيده من النقاط للبقاء في مربع الكبار وتجنب الرجوع للخلف، ولكن هذا يتطلب منه التركيز والحذر الشديد من لدغات الخصم.

تستقبل أرضية ملعب سانتياغو برنابيوThe Madrid derby، شاهد Real Madrid vs Atletico Madrid، مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت، مباراة من العيار الثقيل بين فريق ريال مدريد واتلتيكو مدريد في إطار مواجهات الأسبوع الثالث والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يتمتع بروح معنوية مرتفعة بعدما نجح في الفوز على فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدفين ونجح الفريق في التأهل للدور ربع النهائي، ويدخل أتلتيكو مدريد المواجهة وعينه على الفوز بعدما احتل الترتيب الرابع في البطولة وذلك أملًا منه في الوصول للمركز الأول وخطف الثلاث نقاط من غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، وقد صرح كوكي في لقاء ما قبل لعب المباراة أن مباراة الديربي ليست بالسهلة وأن الفريق يعمل من أجل أن يصل للمركز الأول.