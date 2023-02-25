Yalla Kora بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الآن HD | مشاهدة بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ضد الريال مدريد لايف اليوم بجودة عالية

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم السبت 25 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «سانتياجو برنابيو» معقل الملكي.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب «سانتياجو برنابيو»، الذي يحتضن كلاسيكو مدريد، بين الريال وأتليتكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022-2023.

وتأتي المباراة بين الفريقين بعد 4 أسابيع فقط من خسارة أتلتيكو أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، ما يضيف الطابع الثأري على المواجهة المرتقبة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر، ويتطلع الفريق إلى مواصلة انتصاراته وانتزاع النقاط الثلاث في الديربي من أجل الحفاظ على فرصه في منافسة برشلونة على الصدارة، أملا في أي كبوة لبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين فقط خلف ريال سوسييداد، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز وضعه في المركز الرابع والاستمرار في المنافسة على المركز الثالث.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويقدم موقع الأسبوع بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم السبت 25 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «سانتياجو برنابيو» معقل الملكي.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يبدو ريال مدريد واثقًا ويلعب ببراعته المميزة، فقد حقق فوزًا بنتيجة 2-0 على أوساسونا في مباراته السابقة في الدوري الإسباني، وأتبع ذلك بفوز مثير للإعجاب 5-2 في دوري أبطال أوروبا على ليفربول سجل فيه فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة. مرتين لكل منهما، حتى عندما كان ريال مدريد على قدم وساق، ظل سانتياغو برنابيو حصنًا منيعًا، ما زال رجال كارلو أنشيلوتي يتذوقون الهزيمة على أرضهم هذا الموسم وضمنوا الفوز 4-0 على إلتشي في مباراتهم السابقة بالدوري الإسباني على أرضهم.

بينما يتطلع ريال مدريد إلى زيادة الضغط على برشلونة في سباق اللقب، فإن أتلتيكو مدريد يقاتل تحتهم بقليل بعد أن هزم كل شيء آخر هذا الموسم، هدفهم الوحيد هو إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى ولديهم حاليًا فارق ثلاث نقاط. على بقية المجموعة المطاردة. لا شك في أنها حملة صعبة لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، لكن يبدو أنهم يعيدون اكتشاف أفضل مستوياتهم في الأسابيع الأخيرة، فقد حقق رجال دييجو سيميوني أربعة انتصارات وتعادل في آخر خمس مباريات في الدوري الإسباني وحققوا الفوز 1-0 على أتلتيك. خروج بلباو آخر مرة.

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 23).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.

الملعب: 35.

المعلق: لم يحدد بعد.

نتيجة مباراة الذهاب: اتليتكو مدريد (1-2) ريال مدريد.



موعد المباراة:

8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:30 مساءًا بتوقيت العراق.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.