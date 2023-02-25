Yalla Kora بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الآن HD | مشاهدة بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ضد الريال مدريد لايف اليوم بجودة عالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم السبت 25 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «سانتياجو برنابيو» معقل الملكي.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب «سانتياجو برنابيو»، الذي يحتضن كلاسيكو مدريد، بين الريال وأتليتكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022-2023.

وتأتي المباراة بين الفريقين بعد 4 أسابيع فقط من خسارة أتلتيكو أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، ما يضيف الطابع الثأري على المواجهة المرتقبة.

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر 

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر، ويتطلع الفريق إلى مواصلة انتصاراته وانتزاع النقاط الثلاث في الديربي من أجل الحفاظ على فرصه في منافسة برشلونة على الصدارة، أملا في أي كبوة لبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين فقط خلف ريال سوسييداد، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز وضعه في المركز الرابع والاستمرار في المنافسة على المركز الثالث.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويقدم موقع الأسبوع بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم السبت 25 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «سانتياجو برنابيو» معقل الملكي.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

 

يبدو ريال مدريد واثقًا ويلعب ببراعته المميزة، فقد حقق فوزًا بنتيجة 2-0 على أوساسونا في مباراته السابقة في الدوري الإسباني، وأتبع ذلك بفوز مثير للإعجاب 5-2 في دوري أبطال أوروبا على ليفربول سجل فيه فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة. مرتين لكل منهما، حتى عندما كان ريال مدريد على قدم وساق، ظل سانتياغو برنابيو حصنًا منيعًا، ما زال رجال كارلو أنشيلوتي يتذوقون الهزيمة على أرضهم هذا الموسم وضمنوا الفوز 4-0 على إلتشي في مباراتهم السابقة بالدوري الإسباني على أرضهم.

 

بينما يتطلع ريال مدريد إلى زيادة الضغط على برشلونة في سباق اللقب، فإن أتلتيكو مدريد يقاتل تحتهم بقليل بعد أن هزم كل شيء آخر هذا الموسم، هدفهم الوحيد هو إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى ولديهم حاليًا فارق ثلاث نقاط. على بقية المجموعة المطاردة. لا شك في أنها حملة صعبة لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، لكن يبدو أنهم يعيدون اكتشاف أفضل مستوياتهم في الأسابيع الأخيرة، فقد حقق رجال دييجو سيميوني أربعة انتصارات وتعادل في آخر خمس مباريات في الدوري الإسباني وحققوا الفوز 1-0 على أتلتيك. خروج بلباو آخر مرة.

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 23).
القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.
الملعب: 35.
المعلق: لم يحدد بعد.
نتيجة مباراة الذهاب: اتليتكو مدريد (1-2) ريال مدريد.


موعد المباراة:
8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.
7:30 مساءًا بتوقيت مصر.
8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.
8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.
8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.
8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.
8:30 مساءًا بتوقيت العراق.
7:30 مساءًا بتوقيت السودان.
8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.
7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

ريال مدريد ريال مدريد أمام اتلتيكو مدريد ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد واتلتيكو مدريد ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشر أهداف مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اتلتيكو مدريد بث مباشر بث مباشر ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد تشكيل مباراة ريال مدريد أمام اتلتيكو مدريد ماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة الان مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد الان مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان مشادة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مواجهات ريال مدريد واتلتيكو مدريد موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

مشاهدة مباراة الأهلى اليوم Youtube | يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت ALAHLY| مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري ابطال إفريقيا اليوم

يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شووت يوتيوب | الأهلي مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 25-02-2023 في دور المجموعات دوري ابطال افريقيا

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا.. YALLA SHOOT

دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز (0-0) دوري أبطال إفريقيا (البداية)

بث مباشر HD Kora Live مباراة الأهلي وصن داونز اليوم || كورة أون لاين صن داونز والأهلي