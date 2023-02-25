بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بجودة عالية

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر بتاريخ 25-02-2023 ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني تويتر وفيسبوك وشاهد عبر التليجرام

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم في دوري الاسباني 2022/2023 تريد جماهير كرة القدم معرفتها، حيث سينتهي اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري الاسباني.

ويستعد ريال مدريد لخوض أولى مبارياته في دوري الأبطال بعد توقف دام 3 أشهر بسبب بطولتي كأس العالم، وكأس العالم للأندية، وفيما يلي يستعرض القاهرة 24 في السطور التالية ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في دوري الاسباني 2022/2023

وعن موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في دوري الاسباني 2022/2023، يستضيف ملعب استاد ريد بول أرينا مدينة لايبزج الألمانية مباراة مان سيتي واتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير الجاري ضمن منافسات ذهاب دور 16 من بطولة دوري الاسباني موسم 2022/2023 الحالي.

وستنطلق مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، ليبيا، السودان، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الاسبانية وقطر، اليمن، سوريا، البحرين، الأردن، العراق، والساعة 12:00 صباح اليوم الجديد بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في دوري الأبطال

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في دوري الأبطال، فهناك بعض القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة واتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في دوري الأبطال، ولكن خارج نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية، لأن قنوات بين سبورت المالكة لحق بث مباريات دوري الاسباني الموسم الحالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل بين سبورت مباراة واتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في دوري الأبطال على قناة بين سبورت بريميوم 1، وفيما يلي نستعرض معكم ترددات 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مان سيتي ضد اتلتيكو مدريد الألماني، بالإضافة إلى تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 المشفرة على النايل سات.