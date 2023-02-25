يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا.. YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا، ويدخل فريق الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب الأهلي أمام صن داونز الليلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة من أجل تسهيل مهمته في التأهل لربع النهائي خاصة بعد تعقيد الأوضاع في المجموعة بعد فوز فريق الهلال على القطن الكاميروني ووصول المنتخب السوداني للنقطة السادسة وهي نفس نقاط فريق صن داونز، فيما خسر الأهلي مباراته الوحيدة في المجموعة أمام الهلال وقد بقيت مباراة مؤجلة أمام كوتون الكاميروني.

متابعة لأهم الأخبار ما قبل مباراة الأهلي وصن داونز، وموعد مباراة الأهلي ضد صن داونز، والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز، وتشكيل الاهلي المتوقع، كما تقدم المصري اليوم متابعة لحظة بلحظة لأهم أحداث مباراة الأهلي ضد صن داونز وذلك في التقرير التالي:

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

توقيت مباراة الأهلي الليلة

يلعب فريق الأهلي مع صن داونز الليلة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، والمغرب، وعند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والأردن، وجنوب إفريقيا، والسودان، وعند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، وعند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي.



ملعب مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري الأبطال

يستضيف ملعب السلام مباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي مع صن داونز في دوري الأبطال

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز

تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا في المنطقة، وبالتالي ستذيع قناة بي إن سبورتس مباراة الأهلي اليوم ضد صن داونز بطل جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا.



معلق مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

من هو معلق مباراة الأهلي أمام صن داونز؟

أعلنت قناة بي إن سبورتس أن على محمد على سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا.



تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل هجومي لفريق الأهلي

من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مباراة الأهلي وصن داونز في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا بتشكيل هجومي بغية تحقيق الفوز بالمباراة، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي ضد صن داونز مكونًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، على معلول

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا