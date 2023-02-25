365scores بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ||ǸỞẀ مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد السبت يلا شوت

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد السبت يلا شوت

يقدم "الفجر 2030" لمتابعيها في كل مكان، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بجودة عالية اليوم السبت 25-2-2023، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر مواجهة نارية وصعبة سوف تجمع بين فريقي اتلتيكو مدريد امام نادي ريال مدريد ضمن منافسات الإسبوع الخامس والثلاثون من الدوري الإسباني في مواجهة يحتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو، ستكون المواجهة اليوم بين الفريقان صعبة حول المنافسة علي حصد الثلاث نقاط وتحقيق العلامة الكاملة، حيث حسم الميرنجي لقب الليجا مبكرًا بعد صدارته برصيد 88 نقطة مع فارق عدد كبير جدًا من النقاط، ولكن سيكون الصراع والمنافسة وقيمة المباراة بالنسبة للطرف الآخر فريق اتلتيكو مدريد.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بجودة عالية

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ريال مدريد، في "ديربي مدريد" الذي يستضيفها ملعب "سنتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بجودة عالية

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 59 نقطة، فيما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر

وكانت مباراة الدور الأول بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي استضافها ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، انتهت بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بجودة عالية

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بجودة عالية

ويبدأ ريال مدريد مباراة أتليتكو مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر- ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: داني سيبايوس - فيدي فالفيردي - توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيما- ماركو أسينسيو.