يلا شوت ALAHLY| مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري ابطال إفريقيا اليوم

بث مباشر لأخبار مباراة االأهلي وصن دوانز فى دوري أبطال إفريقيا، كما نستعرض أيضًا: موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة، تشكيل الأهلي، تشكيل صن داونز، معلق مباراة الأهلي وصن داونز، حكم مباراة الأهلي ايوم، ترتيب مجموعة الأهلي اليوم، نتائج الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2023.

بث مباشر لأخبار مبارة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا لحظة بلحظة

بداية المباراة:

ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا اليوم

تضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا نادي صن داونز الجنوب أفريقي، ونادي الهلال السوداني، ونادي القطن الكاميروني، ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي كما يلي:

صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط، بعد فوزه علي الهلال السوداني، والقطن، ولعب مباراتين.

الهلال السوداني - المركز الثانى - 6 نقاط، بعد فوزه علي النادي الأهلي ونادي القطن، وخسارته أمام صن داونز، ولعب 3 مباريات.

الأهلي - المركز الثالث - دون نقاط، بعد خسارته أمام الهلال السوداني، ولعب مباراة واحدة.

القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط، بعد هزيمته أمام صن دوانز والهلال، ولعب مباراتين.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر



نتائج الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

لعب النادي الأهلي المصري مباراة واحدة فى دوري أبطال إفريقيا، وهي مباراته مع الهلال السوداني، وخسر المباراة بهدف دون رد.

وتأجلت مباراة الأهلي مع القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويلعب الأهلي اليوم مباراته الثانية ضد نادي صن دوانز الجنوب أفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وتمتلك مجموعة قنوات بين سبورت حق نقل مبارايات دوري أبطال إفريقيا حصريًا فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتعتير من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم، ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1،

تردد قناة بين سبورتس 1 الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر فى دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة بين سبورت 1 – beIn Sports 1 على النايل سات مباراة الأهلي بث مباشر اليوم عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11054- 12604

معدل الاستقطاب: (H) افقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

ضبط قناة أون تايم سبورت الأرضية المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي بث مباشر اليوم للمصريين في دوري أبطال افريقيا 2023 فى مصر اليوم، ويمكن مشاهدة الماتش بث مباشر عبر البث الأرضي، عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

توجد عدة قنوات أخري أحدها مفتوحة يمكن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم من خلالهاعبر الرابط التالي: جميع القنوات الناقة لمباراة الأهلي وصن دوانز فى دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت معلق مباراة الاهلي وصن دواونز اليوم وهو المعلق الرياضي علي محمد علي.

واختارت مجموعة قنوات تايم سبورت معلق مباراة الأهلي ضد صن داونز وهو المعلق الرياضي مؤمن حسن.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي اليوم

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، حكم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، وهو الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، حكمًا للساحة، في مباراة الأهلي ضد صن داونز.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بتوقيت القاهرة في دوري أبطال إفريقيا 2023

تحدد موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويوافق موعد مبارة الأهلي اليوم ضد صن داونز الساعة 9 بتوقيت السودان والأردن وليبيا.

ويأتي موعد ماتش الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي الساعة 10 بتوقيت السعودية والبحرين والكويت.

ويوافق موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي الساعة 11 بتوقيت دولة الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي اليوم عي ملعب الأهلى والسلام فى مصر.