يلا شوت KAHRABA | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا | المارد الأحمر مباشر

لقاء جيد يجمع صن داونز مع المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا CAF، ونشاهد مباراة الأهلي وصن داونز تُذاع على الهواء مباشرة اليوم، يلا شوت.

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر

يستضيف الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجنوب أفريقي صنداونز في مواجهة من العيار الثقيل في مباريات الدور الثالث من دور المجموعات ضمن المجموعة التي تضم النادي الأهلي وصيف بطل الدوري. النسخة الأخيرة نادي الهلال السوداني، ونادي القطن الكاميروني، ونادي صنداونز الجنوب أفريقي.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

محمد الشناوي فى حراسة المرمي امامه الرباعي محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وفى خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي وفى الأمام حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي مع صن داونز في دوري الأبطال

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز

تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا في المنطقة، وبالتالي ستذيع قناة بي إن سبورتس مباراة الأهلي اليوم ضد صن داونز بطل جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

ينظم السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي السويسري، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة جنوب إفريقيا صن داونز، والمقرر لها الساعة التاسعة مساء غد.

تشهد المحاضرة استعراض نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهة الفريقين غدًا.

يحضر اليوم مارسيل كوهلر مدرب الأهلي وقائد الفريق محمد الشناوي، مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساءا للحديث عن مباراة صن داونز المقبلة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت في الجولة الثالثة. من مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



يتحدث كوهلر مع الشناوي عن مباراة صن داونز، ويرد مدرب الأهلي وقائد الفريق على استفسارات وسائل الإعلام المتعلقة بالمباراة، وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

كما سيلعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي دوره الختامي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب تاتش. استعدادًا لمباراة جنوب إفريقيا صن داونز، التي ستقام مساء غد السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ألقى مارسيل كوهلر، مدرب الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل بدء جلسة تدريب الفريق صباح أمس على ملعب تاتش، في إطار الاستعدادات الفنية لمباراة جنوب إفريقيا صن داونز ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وخضع رباعي الحارس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبرت وحمزة علاء لتدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل.

قسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى غير مجموعات وخضعوا لتدريبات بدنية وتكتيكية استعدادًا للمباراة.

موقف السولية من مباراة صن داونز

كما نظم عمرو السولية لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، صباح أمس، التدريبات الكاملة لفريقه، عقب تعافيه من إصابة في عضلة الربلة.