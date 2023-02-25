يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا || يلا شوت بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا ، تتجه أنظار مشجعي الكرة المصرية نحو ملاعب استاد السلام لمشاهدة مباراة قوية بين الأهلي وصن داونز، مساء اليوم السبت 25 فبراير، لمنافسات الأسبوع الثالث من المجموعة الثانية في دور المجموعات. من دوري ابطال افريقيا.

تجدد المواجهة بين الفريقين الكبيرين في القارة في دور المجموعات. ستكون هذه القمة مثيرة وصعبة، حيث يبحث كل منهم عن نقاط كاملة لمواصلة المسار الصحيح.

قدم Sun Downs أداءً مميزًا في هذا الدور، حيث يجلس على رأس جدول ترتيب المجموعات برصيد 6 نقاط، أي بالعلامة الكاملة، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على Al- قطان 3-1 وفي بداية مشواره حقق الفوز على الهلال بهدف نظيف..

حضر المنتخب الجنوب أفريقي هذه المعركة بقوة ومعنويات عالية، حيث يريد تقديم أداء متميز يليق به، يسعى من خلاله إلى انتزاع النقاط الكاملة لتضع قدمه في الجولة المقبلة، أو على الأقل الخروج بها. نقطة تجعلها تستمر في الحفاظ على القمة.

على الجانب الآخر، لم تكن بداية النادي الأهلي المصري جيدة في دور المجموعات، حيث خيبت آمال جماهيرها وسقطت في فخ الخسارة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، ليبقى في فخ. المركز الثالث دون أي نقاط مع بقاء مباراة مؤجلة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

واستعاد الأحمر بقيادة المدير الفني مارسيل كوهلر سلسلة انتصاراته بعدما خسر البطل على حساب أسوان، بفوزه عليه بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل التشبث بالصدارة بمفرده.

أنهى المارد الأحمر استعداداته لهذه القمة الصعبة بقوة وبجهد كبير، حيث يتطلع الفريق إلى محو آثار الخسارة الماضية والعودة إلى المسار الصحيح لإسعاد جماهيره، حيث سيواجه معركة مصيرية اليوم تطالب بالنصر وانتزاع كامل النقاط للبقاء في مسابقة التصفيات، بعد فوز الهلال أمس على كوتون وامتلاكه 6 نقاط في المركز الثاني.

التقي الأهلي مع نظيره صن داونز في 12 لقاء، حقق المارد الأحمر الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 لقاءات، وانتصر صن داونز في مواجهتين، سجل الأهلي في شباك صن داونز 15 هدفا فيما استقبل 12 هدفا.