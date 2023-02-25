يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر مجانا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد «الأهلي We السلام» في القاهرة، الذي يستضيف مباراة الأهلي وصن داونز، مساءً اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

من المقرر أن تبث مباراة الأهلي وصن داونز اليوم عبر شاشة قناة Bein sports 4، بتعليق علي محمد علي، حيث تمتلك شبكة بي إن سبورتس، الحقوق الحصرية لبث البطولة فضائيًا، بداية من مرحلة دور المجموعات.

ويمكن لجماهير المارد الأحمر الاستمتاع بالمباراة عبر البحث الأرضي، من خلال تحويل طبق الدش إلى «إريال» أرضي، فما عليك سوى شراء محوّل «كونفيرتر»، يتراوح سعره بين 10 و15 جنيهًا في محال الدش، ثم افصل سلك الريسيفر، وقم بتركيبه في أحد جهات المحول، أما الجهة الأخرى قم بتركيبها في التليفزيون عند مدخل الإريال، ليتم فصل القنوات الفضائية مؤقتًا، بعد تحويل طبق الدش إلى إريال أرضي.

تُمكّن القطعة التي تُعرف بـ«كونفيرتر»، المشاهد من التقاط صورة بجودة فائقة HD، ليكون ذلك بديلًا عن استخدام الإريال العادي، الذي يستقبل منه البعض إشارة ضعيفة، ويمكنك البحث عن القنوات الأرضية، باستخدام ريموت التليفزيون، لتظهر أمامك قناة أون تايم سبورت، بوضوح تام بتعليق مؤمن حسن.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

موعد مباراة الأهلي اليوم

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وصن داونز، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وجنوب إفريقيا، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والعاشرة مساءً بتوقيت قطر والبحرين والسعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويتصدر فريق صن داونز ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط بالفوز على كلٍ من الهلال السوداني والقطن الكاميروني، فيما يحل النادي الأهلي ثالثا بلا رصيد، بعد الخسارة الهلال السوداني، بينما ينتظر مباراته المؤجلة من الجولة الأولى أمام القطن الكاميروني.