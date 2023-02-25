لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023، تقدم لكم الفجر اخبار الرياضة الافريقية بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وماميلودي صن داونز، ضمن مباريات اليوم السبت 25-2-2023، في إطار منافسات دور مجموعات (16) دوري ابطال افريقيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصن داونز الجنوب إفريقي، التي ‏تقام مساء اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا ظهر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

خسر الاهلي امام الهلال بهدفٍ دون رد في بداية مشواره ضمن منافسات الجولة الثانية، بعد تأجيل مباراته الأولى امام القطن الكاميروني، لإرتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية آنذاك.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023

في حين لم يترك صن داونز الفرصة للهلال ولا لفريق القطن للتنفس، حيث فاز على الفريق السوداني في جنوب إفريقيا بهدفٍ دون رد، ورحل بعدها إلى الكاميرون ليعود بثلاث نقاط جديدة بعد الفوز بنتيجة 3-1.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023 ويتصدر صن داونز -بطل إفريقيا مرة واحدة- ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للهلال، في حين بقي رصيد الاهلي -لعب مباراة واحدة-، والقطن -لعب مباراتين- خاليًا من النقاط.

يذكر ان الاهلي وصن داونز تواجها في 14 مباراة سابقة بدوري أبطال إفريقيا، كانت الغلبة فيها للنسر الأحمر بـ5 انتصارات، مقابل 3 هزائم، بينما انتهت 4 مقابلات بنتيجة التعادل.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز الزي المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض،بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023.

كولر: مواجهة صن داونز صعبة..ونسعى لتحقيق الفوز

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة صن داونز، التي تقام مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد مساء اليوم: «أمامنا مباراة صعبة غدًا أمام فريق قوي وهو صن داونز الجنوب إفريقي، لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تحقيق الفوز».

وردًّا على ما أثير عن نقص خبرات لاعبي صن داونز علق كولر قائلًا: «صن داونز خاض لقاءين في دوري المجموعات حتى الآن، ولديه خبرات كبيرة من خلال مشاركاته السابقة في دوري أبطال إفريقيا، والنادي يحافظ على القوام الأساسي للفريق منذ فترة».