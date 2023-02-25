يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة لايف TIMESPORTS في دوري أبطال إفريقيا

يقدم الفجر الرياضي يلتقي النادي الأهلي المصري نظيره التونسي، الترجي، في دوري أبطال إفريقيا، في منافسات دور المجموعات، والتي وصلت إلى الدور الثالث، والتي تقام اليوم السبت، على ملعب "الأهلي نحلم"..

يذكر أن الأهلي خسر 1-0 أمام الهلال السوداني في المباراة الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا، وسجلها مكابي ليليبو في الدقيقة 53، في الجولة الثانية.

أما صن داونز، فقد فاز في المباراة الأخيرة خارج أرضه على الكاميروني كوتون، بنتيجة 3-1، في المباراة الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ملعب رومدي أدجيا، بالنسبة لتفاصيل المباراة.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت

في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، يواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ملعب مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "الأهلي وي السلام".

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يستضيف ستاد السلام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تقام اليوم السبت.

وكان الأهلي في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا خسر من الهلال السوداني بنتيجة 1-0، وسجله ماكابي ليليبو في الدقيقة 53، في الجولة الثانية.

أما صن داونز ففي المباراة الماضية فاز خارج أرضه على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1، في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على ملعب رومدي أدجيا.

معلق مباراة الأهلي وصن دوانز ف على تايم سبورت " TIMESPORTS"

من المقرر أن يكون معلق مباراة الأهلي ضد صن داونز هو مؤمن حسن.

تردد تايم سبورتس " TIMESPORTS"

التردد: 11861 الاستقطاب: راسي معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة تايم سبورتس " TIMESPORTS" التردد الأرضي.

تردد تايم سبورتس " TIMESPORTS"

التردد: 11861 الاستقطاب: راسي معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة أو "قندوسي".

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمود عبدالمنعم كهربا، حسين الشحات.