مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 25 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على أرضية ستاد «الأهلي والسلام» معقل الشياطين الحمر.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة صن داونز، مساء السبت، على ملعب السلام، بثالث جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدفع مارسيل كولر بالثلاثي الهجومي الذي بدأ به مباراة أسوان الأخيرة، والتي حسمها بثلاثية نظيفة ببطولة الدوري، بتواجد محمود كهربا وحسين الشحات وأحمد عبد القادر، في حين سيلعب خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هاني.

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تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة "مروان عطية".

خط الهجوم: محمود كهربا - حسين الشحات - أحمد حمدي عبد القادر.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 25 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على أرضية ستاد «الأهلي والسلام» معقل الشياطين الحمر.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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